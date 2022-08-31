IAEA前往扎波罗热视察核电厂 欲设立常驻代表团

（早报讯）国际原子能机构（IAEA）人员星期三（8月31日）从乌克兰基辅出发，前往遭俄罗斯控制的扎波罗热核电厂。

路透社报道，俄罗斯今年2月24日发动对乌克兰的入侵后不久，就占领了扎波罗热核电站。今年7月以来，俄乌多次指控对方对核电站发起炮火袭击，国际担忧恐会引发一场核灾难。

IAEA署长格罗西领导的团队星期一（29日）抵达乌克兰首都基辅。团队星期三从基辅出发，前往扎波罗热核电厂视察情况。据报道，团队在星期二与乌克兰总统泽连斯基会面。

泽连斯基对格罗西说，IAEA在乌克兰的任务是“紧急的”，希望其团队做的不仅仅是视察扎波罗热核电厂，并呼吁立即将核电厂非军事化，将俄罗斯军事人员连同爆炸品及武器一同撤走，将核电站完全交由乌方控制。

格罗西在出发前对记者说：“经过六个月的艰苦努力，我们现在终于开始行动了。”他补充说，代表团计划在核电厂待上“几天”。“我们在那里要执行一项非常重要的任务，评估那里的实际情况，尽可能帮助稳定局势。”

目前还不清楚IAEA小组几时能到达这个欧洲最大的核电站，以及何时进行检查。最近几天，乌俄双方都报告附近地区经常发生炮击。

格罗西说：“我们要去的是一个战区，我们要去的是被占领的领土，这需要明确的保证，不仅来自俄罗斯，也来自乌克兰。我们已经能够确保这一点。”

他说，IAEA希望在这个由乌克兰技术人员管理的核电厂设立一个常驻代表团。格罗西说，特派团的优先事项之一是与他们交谈。