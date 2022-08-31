塔利班庆祝美国撤军一周年

（早报讯）8月30日是美军撤离阿富汗一周年的日子。重夺政权的塔利班为首都喀布尔的街道挂满彩灯，燃放烟花，并宣布星期三（8月31日）为公共假期。

塔利班当局发声明称，这一天标志着“阿富汗摆脱了美国的占领”，并指这些年里“许多圣战士受伤，许多孩子成为孤儿，许多妇女成为寡妇”。

塔利班也在美军旧的空军基地举行了庆祝活动，但禁止外媒参加。

2021年8月30日，最后一批载有美军的飞机撤离喀布尔市，美军的撤离宣示着一场持续了近20年的战争彻底结束。

据估计，约有6万6000名阿富汗士兵以及4万8000名平民在阿富汗战争中丧生，美军也赔上了2461名军人的性命，耗费超过2万亿美元（约2.8万亿新元）。

美国军方30日称：“阿富汗战争的负担，超出了美国人（可承受）的范围。”

据法新社报道，塔利班在掌权后，美国冻结了阿富汗数十亿美元的资产，导致该国面临人道和经济困境，约3800万人陷入“令人绝望”的人道危机。

当地妇女的处境尤其艰难。塔利班除了关闭许多省份的女子中学、禁止妇女参与公职，还要求女性必须在公共场合将自己完全遮盖起来。

前政府雇员祖拉尔说：“女性精神错乱，因为她们没有事业、没有教育，也没有基本权利……女孩们在学校停课后特别苦恼，你可以从她们的脸上看出来。”