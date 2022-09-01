联合国人权高专离职前发布《新疆人权报告》

（早报讯）联合国人权事务高级专员巴切莱特星期三（8月31日）在离任前最后一刻发布备受瞩目的《新疆人权报告》，指中国在所谓的消灭恐怖主义和极端主义运动中对新疆地区的回教徒犯下“严重的侵犯人权行为”。

彭博社报道，巴切莱特在报告中阐述，她在新疆发现“一系列广泛人权受到严格和不当限制的连锁模式”，影响了维吾尔人和其他人。维吾尔人是新疆一个以回教徒为主的少数民族。

报告引用了受访者的证词，称新疆“存在酷刑或其他形式的残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚”。报告说，新疆南部的伊玛目阿西姆神庙等圣地被拆毁。

多年来，美国等西方国家和一些国际人权组织一直指控中国在新疆地区拘留100多万名维吾尔人和其他回教少数民族，指中国在新疆犯下“种族灭绝”罪行，并实施“强迫劳动”等违反人权的行为。中国始终否认这些指控，坚称在新疆开办职业培训中心，旨在打击极端主义。

中国回应：肆意抹黑和诽谤

中国在报告发表后作出回应，指报告无视中国政府在人权方面取得的成就，是对中国的“肆意抹黑和诽谤”。“中国政府奉行以人为本的方针，坚持幸福生活是首要人权，并已走上了一条符合时代潮流的人权发展道路。”

有报道指出，中方过去数月一直就这份《新疆人权报告》对联合国人权高专办公室施加压力，敦促巴切莱特不要公布这份报告。

巴切莱特今年5月到新疆进行访问，是自2005年以来第一位访问中国的联合国人权负责人。她这次访问受到了人权组织的批评，指她无法对中国政府在新疆作出独立评估。

巴切莱特过后坦言，她在访问新疆无法探访被拘留的维吾尔人及他们的家人，且整个行程有中国官员陪同，访问行程受到限制。

中国外交部发言人赵立坚星期三（31日）在报告发布前已表明，中方坚决反对联合国人权高专办发布所谓涉疆报告。他还指责报告“完全是美国等少数西方国家势力一手策划的闹剧”。