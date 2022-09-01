韩国8月出现创纪录贸易逆差 逼近100亿美元大关

（早报讯）全球能源价格保持高位推高进口成本，韩国8月出现创纪录的贸易逆差。

韩联社报道，韩国产业通商资源部星期四（9月1日）发布的一项数据显示，韩国8月贸易逆差逼近100亿美元（约140亿新元）大关，创下开始相关统计66年来的最高水平。

数据显示，8月出口同比增长6.6%，为566.7亿美元，进口大增28.2%，为661.5亿美元，贸易逆差为94.7亿美元。这是韩国贸易收支时隔14年连续五个月保持逆差，主要原因是能源价格居高不下推高进口成本，使得进口额同比大增近三成，而出口增幅仅为一位数。

供应链中断也加剧了通胀压力。美联储为遏制通胀而进行的一系列加息行动，对包括韩元在内的其他货币构成压力，使得进口商品对其经济体而言更加昂贵。

韩国贸易表现被视为国际需求的重要晴雨表。韩国为全球经济生产芯片、显示器和成品油等关键产品。

强劲的出口增长一直是支撑韩国央行加息信心的主要因素。央行行长李昌镛在周末参加杰克逊霍尔会议时与全球央行行长一道，重申愿意继续收紧货币政策，直到通胀显著放缓。

全球半导体需求逐渐下降也加剧了韩国的出口危机，半导体是韩国最大的出口创收来源。与此同时，韩国的汽车制造商正面临逆风，美国的“降低通胀法案“将他们排除在旨在支持美国电动汽车制造商的税收减免措施之外。