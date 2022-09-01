IMF与兰卡达成29亿美元援助贷款初步协议

（早报讯）斯里兰卡与国际货币基金组织（IMF）宣布就29亿美元（40亿新元）的援助贷款达成初步协议。

法新社报道，IMF在斯里兰卡首都科伦坡与地方政府官员展开为期九天的会谈。IMF星期四（9月1日）在一份声明中说，斯里兰卡已经与IMF达成约29亿美元的初步贷款协议。

这项协议正式生效前，IMF仍需得到管理层及其执行董事会的批准。斯里兰卡当局也必须落实与IMF商定的一系列措施。

IMF说，斯里兰卡新一轮援助计划旨在恢复宏观经济稳定和债务可持续性。IMF斯里兰卡高级事务主管布鲁尔说：“达成员工级别协议只是斯里兰卡漫长道路的开始。当局已经开始了改革进程，它必须坚定地继续下去。”

IMF说，斯里兰卡已经同意增加收入，取消补贴，确保汇率灵活性，以及重建已经跌入谷底的外汇储备。

IMF还说，斯里兰卡主要债权国必须合作，帮助这个岛国摆脱数十年来最严重的经济危机。“如果债权国不愿意提供担保，这将加深斯里兰卡的危机，削弱其偿还能力。”

斯里兰卡正处于1948年独立以来最严重的经济危机，外汇耗尽，燃油、粮食和药物等必需品短缺，国家宣告破产，引发民反。

过去几个月来，斯里兰卡示威与抗议不断，要求政府解决民生问题，但政府束手无策，结果数以万计的民众两星期前闯入总统府，最终迫使拉贾帕克萨下台出逃。