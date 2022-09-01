扎波罗热核电站遭炮击 IAEA誓言继续视察任务

（早报讯）乌克兰扎波罗热核电站附近的城镇星期四（9月1日）早上遭到炮击。目前正前往核电站进行视察的国际原子能机构（IAEA）代表团誓言，将继续前往核电站进行视察。

法新社报道，国际原子能机构总干事格罗西率领的代表团星期三抵达扎波罗热市，预计星期四进入核电站视察，展开紧急核安全保障工作。但在这之际，核电站附近的炮击仍在持续，提高了代表团所面临的风险。

扎波罗热州州长斯塔鲁赫说，俄军向通往核电站的道路进行轰炸，阻碍IAEA代表团继续前进。乌克兰国家核电公司则说，鉴于俄军持续轰炸，核电站的其中一座反应堆已经关闭。俄罗斯国防部则指乌军试图占领核电站。

乌克兰星期三（8月31日）也指控俄罗斯部队炮击核电站附近的安赫德（Energodar）小镇。安赫德市长奥罗夫在通讯软体Telegram写道，其中一枚炮弹击中安赫德市议会所在的大楼。安赫德距离扎波罗热约有两个小时的车程。

格罗西星期四与团队穿越前线进入俄罗斯控制的领土前说：“我们意识到了当前的形势。有军事活动，包括星期四上午，几分钟前……但我们不会停止。”

他说：“我们知道，乌克兰的最后一道防线和俄罗斯占领军的第一道防线属于一个灰色区域。那里的风险很大。但是我认为我们必须继续下去。我们有非常重要的使命要完成。”

扎波罗热核电站是乌克兰最大的核电站，也是欧洲最大的核电站之一。该核电站有六个核反应堆，发电量约占乌克兰发电总量25%。近期，扎波罗热核电站多次遭袭，俄乌双方相互指责。

IAEA团队将评估扎波罗热核电站近期遭受炮击所致损害、站内工作环境安全性，并将“开展紧急防护活动”，防止核材料流出。

格罗西较早前曾说，IAEA考虑在乌克兰南部扎波罗热核电站设立常驻观察团，