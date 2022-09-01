波兰要求德国为二战损失赔偿1.3万亿美元

文 /
张佳莹

发布 / 2022年9月1日 11:01 PM

更新 / 2022年9月1日 11:27 PM

波兰执政的法律正义党党魁卡钦斯基将正式要求柏林为二战的损失赔偿6.2万亿兹罗提（约1.83万亿新元）。（路透社）
波兰执政的法律正义党党魁卡钦斯基将正式要求柏林为二战的损失赔偿6.2万亿兹罗提（约1.83万亿新元）。（路透社）

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（早报讯）波兰估计德国在第二次世界大战给波兰造成6.2万亿兹罗提（约1.83万亿新元）的损失，华沙将正式向德国要求赔偿。德国外交部回应说，二战赔偿问题已经结束。

波兰执政的法律正义党（PiS）党魁雅罗斯瓦夫·卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）星期四（9月1日）在记者会上说：“所提出的数额是以最有限、最保守的方法计算出来，有可能会增加。”

这一新的估计数字高于2019年一名执政党议员估计的8500亿美元（约1.19万亿新元）。法律正义党2015年上台以来，多次重复要求赔偿，但没有正式提出索偿要求。

德国外交部发言人星期四发电邮回应说，德国政府的立场不变，二战赔偿问题已经结束。“波兰早在1953年就已放弃进一步索偿，并多次确认这么做。这是当今欧洲秩序的一个基础。德国坚持本身对第二次世界大战的政治和道义责任。”

法律正义党经常对德国采取好斗立场，以动员选民，这使得华沙与柏林关系紧张。俄罗斯入侵乌克兰后，波兰批评德国对俄罗斯天然气的依赖，以及在帮助乌克兰方面行动迟缓，使两国关系更加紧张。

二战期间，约600万波兰人包括300万波兰犹太人被杀害；华沙在1944年的起义后被夷为平地，约20万平民在起义中死亡。

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