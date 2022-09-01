波兰要求德国为二战损失赔偿1.3万亿美元

（早报讯）波兰估计德国在第二次世界大战给波兰造成6.2万亿兹罗提（约1.83万亿新元）的损失，华沙将正式向德国要求赔偿。德国外交部回应说，二战赔偿问题已经结束。

波兰执政的法律正义党（PiS）党魁雅罗斯瓦夫·卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）星期四（9月1日）在记者会上说：“所提出的数额是以最有限、最保守的方法计算出来，有可能会增加。”

这一新的估计数字高于2019年一名执政党议员估计的8500亿美元（约1.19万亿新元）。法律正义党2015年上台以来，多次重复要求赔偿，但没有正式提出索偿要求。

德国外交部发言人星期四发电邮回应说，德国政府的立场不变，二战赔偿问题已经结束。“波兰早在1953年就已放弃进一步索偿，并多次确认这么做。这是当今欧洲秩序的一个基础。德国坚持本身对第二次世界大战的政治和道义责任。”

法律正义党经常对德国采取好斗立场，以动员选民，这使得华沙与柏林关系紧张。俄罗斯入侵乌克兰后，波兰批评德国对俄罗斯天然气的依赖，以及在帮助乌克兰方面行动迟缓，使两国关系更加紧张。

二战期间，约600万波兰人包括300万波兰犹太人被杀害；华沙在1944年的起义后被夷为平地，约20万平民在起义中死亡。