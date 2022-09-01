日元兑美元汇率下挫至24年新低

（早报讯）日元兑美元星期四（9月1日）下挫至1美元兑140日元，暴跌至24年新低。

日本货币下跌0.6%，在新加坡时间星期四晚上10时25分左右达到1美元兑140.13日元。

日本长期坚持货币宽松政策，与美国联邦储备局的紧缩政策形成对比。在星期四下午的欧洲汇市交易中，1美元可兑超过140日元，日元币值写下1998年以来新低。除了日元，美元兑其他货币也走强。

日元兑美元汇率从3月份以来一直在下跌，促使分析师指出日本政府干预的可能性。日元急剧下降主要是由日本央行和包括美联储在内的其他央行的不同做法推动的，这些央行提高了利率，以应对乌克兰战争助长的通货膨胀飙升。

日本内阁秘书长松野博一星期四重复了关于外汇市场稳定的重要性的评论，并称“快速变化是不可取的”。但他没有给出任何迹象表明财政部将采取特殊措施，例如指示日本央行购买日元兑其他货币以提升它的价值。

松野博一说，随着波动增加，日本政府计划以“高度紧迫性仔细监测外汇市场的趋势”。

美联储主席鲍威尔上周宣布他对积极加息的承诺，消除美国央行可能软化立场以避免经济增长放缓的可能。日本央行的决策者则拒绝放弃10年前实施的宽松货币政策，这些政策旨在通过2%左右的持续价格上涨，来促进这个世界第三大经济体的增长。