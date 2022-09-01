欧亚制造业放缓 全球贸易红灯闪烁

（早报讯）乌克兰战争影响加深及中国经济增长放缓之际，欧洲和亚洲备受关注的制造业指标均出现了下滑。

彭博社报道，星期四（9月1日）公布的标准普尔全球制造业采购经理指数显示，欧元区的指数在8月份降至49.6，7月份为49.8。这反映出需求在萎缩，因为消费者正面临能源及更多商品和服务成本的飙升。德国和意大利的指数均降至26个月来最低。

在亚洲，台湾的PMI跌至42.7，为2020年5月以来最低，而韩国跌至47.6，为2020年7月以来最低。尽管日本的指数仍处于萎缩与扩张的分水岭50之上，但也在下滑。

标普全球经济师克里斯·威廉姆森（Chris Williamson）指出：“前瞻性指标表明，经济下滑可能在未来几个月加剧，而且有可能会显著加剧，这意味着经济衰退风险已经上升。”

亚洲方面，标普全球市场财智经济师乌萨玛·巴蒂（Usamah Bhatti）说，被视为全球贸易风向标的的韩国企业“经常表示担心在需求疲软和全球经济环境充满挑战的情况下，经济将继续表现不佳。”

有迹象显示，中国制造业也表现疲软。一项非官方调查显示，中国8月份制造业活动降至收缩区间，供电紧张和疫情影响不仅冲击大型国有企业，也影响中小企业。

根据财新和标普全球指数星期四发布的数据，财新制造业PMI在8月份降至49.5，7月份为50.4。这一表现与星期三公布的官方数据一致。官方数据显示，指数由7月份的49微升至49.4。