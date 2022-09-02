拜登指特朗普支持者攻击美国民主根基

（早报讯）美国总统拜登指责前总统特朗普和支持“让美国再次伟大”（MAGA）的共和党人正在攻击美国民主基石，敦促美国人在11月中期选举中拒绝任何获得特朗普支持的候选人。

彭博社报道，拜登星期四（9月1日）在费城独立国家历史公园的黄金时段发表名为“国家灵魂之战”的演讲时说：“特朗普和MAGA共和党人代表着一种极端主义，威胁着我们共和国的根基。”

“他们拒绝接受自由选举的结果，就在我讲话的时候，他们正在美国多个州努力把决定美国选举的权力交给党派和亲信。”

拜登也谴责将暴力作为可接受的政治工具的言论，并补充说：“我想简单地说，在美国没有政治暴力的地方”。

白宫称，拜登的演讲意味着总统已进入11月中期选举的竞选模式。11月8日的中期选举对拜登来说至关重要。到时，众议院全部435个议席、参议院35个议席将改选，36个州将举行州长选举。

一旦共和党成功控制一院或两院，都将阻碍拜登剩余任期的立法议程。若民主党惨败，甚至可能引发拜登是否应寻求连任或交棒给年轻一代的问题。

最近几天，拜登对共和党人和特朗普的支持者的攻击不断升级，指责他们试图破坏国家的民主制度，对选举过程存疑虑，并推行与美国选民不一致的政策。

拜登抨击了共和党在最高法院6月推翻“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）裁决后大力限制堕胎的努力，以及党领导人对禁止攻击性武器的反对。拜登还持续强调，国会中没有一个共和党人投票支持民主党的医疗保健、税收和气候方案。

有分析指出，拜登的演讲内容意味着，他在中期选举要将自己塑造成特朗普和共和党政策的中间派替代者，转移民众对美国复杂经济状况问题的关注。

共和党人对拜登的言辞进行了反击。众议院少数党领袖麦卡锡在拜登发表演讲之前就发表了共和党人对演讲的回应。麦卡锡也声称要为“美国灵魂”而战，并在通货膨胀、边境安全以及变性运动员规则等问题上批评拜登。