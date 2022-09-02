调查：英国逾12万少数族裔因种族歧视辞职

（早报讯）英国职场存在严重种族歧视现象。一项调查发现，英国有超过12万名来自少数族裔背景的工人因种族主义因素而辞职。

英国《卫报》报道，这项由英国工会联盟展开的调查共访问了1750名少数族裔员工，被认为是英国针对少数族裔员工所开展的规模最大、最具代表性的标杆性调查。英国职场上共有390万黑人和其他少数族裔员工。

调查发现，过去五年来，超过四分之一的少数族裔在工作中曾遭遇过种族主义玩笑。35%的少数族裔员工表示，这导致他们在工作中的自信心下降，8%的受害者因种族歧视离职。

遭到种族主义骚扰后，只有19%的人会及时将这些事报告给雇主。近半数遭种族主义骚扰的人担心雇主不会严肃处理有关问题，也有不少人担心反映种族歧视问题会不利于自己保住工作。

此外，相对于更年长的员工而言，18至24岁的青年少数族裔员工称自己遭种族主义歧视的概率更高。

分析指出，数据表明英国职场的歧视现象正削弱劳动力的信心，而企业在建立包容职场，解决社会种族和民族平等问题上仍有很长的一段路要走。

英国媒体指出，在众多领域，少数族裔被歧视和边缘化已经“常态化”。英国平等与人权委员会近期一次全国调查显示，英国存在“令人担忧”的种族不平等现象，且一直未得到改善。

在就业方面，相比白人6.3%的失业率，少数族裔失业比例高达12.9%；相同成绩的高校毕业生中，非洲裔起薪比白人低14.3%。