新西兰连续第三年迎来最暖冬天

（早报讯）全球暖化问题持续升温，新西兰迎来了有记录以来最暖的冬季。

新西兰国家水文和气象研究所（NIWA）星期五（9月2日）发表报告称，新西兰这一个冬季的全国平均气温为9.8摄氏度，比1981年至2010年的平均值高1.4摄氏度。这是新西兰连续第三年迎来了有记录以来最暖的冬季。

NIWA说：“2022年冬季是（新西兰）有记录以来，第一个冬季中三个月份的温度都升温超过1.2摄氏度的……由于海洋热浪持续不断，我们的沿海地区也经历了有记录以来最温暖的冬天。”

海洋热浪（Marine Heatwave）是指发生在海洋中的极端高温事件，定义为海表温度至少持续五天超出气候平均状态90百分位阈值。海洋热浪在时间上可持续数天甚至数月，面积可达几平方公里至数千平方公里，给海洋系统带来严重威胁。

彭博社报道称，全球变暖导致新西兰和澳大利亚今年的降雨量增加，洪灾事件在两国造成严重破坏。

NIWA称，这是一个异常潮湿的冬季，新西兰大部分地区的降雨量都远高于往常的正常水平。

报告指出，气候变化导致气候变暖，进而极大地影响了新西兰的气温走势，而大气变暖也意味着水将处于蒸汽状态，新西兰在今年冬季将迎来更多极端降雨事件。