周五美市盘前走低 重点谈瑜伽服饰连锁店Lululemon的业绩

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期五（9月2日）走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低55.50点或1.38％，报3975.10点；纳斯达克100指数期货跌199.60点或1.60％，报12284.70点；道琼斯指数期货则跌361.90点，报31737.10点。

●美国股市隔夜（星期四）大部分时间走低，直至尾盘反弹，标准与普尔500指数结束了连续四个交易日的跌势。投资者的焦点都转向星期五较迟时候发布的月度非农就业报告。

●最新数据显示，在上个星期初次申请失业金的人数跌幅超过市场预测，而且它还跌至两个月以来的最低点。美国8月份的裁员人数也减少。

●标准与普尔500指数隔夜微起11.85点，闭市报3966.85点。重量级的道琼斯指数则起145.99点，闭市报31656.42点。以科技股为主的纳斯达克100指数也微起0.02％或2.59点，以12274.63点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是111亿9000万股，与过去20天的105亿1000万股平均成交量显著多了。

盘前交易重点：

●美国晶片厂商英伟达（NVIDIA）星期三（8月31日）说，美国官员要求他们停止向中国出口两款用于人工智能的顶级电脑晶片。这是要削弱中国企业开展图像识别等更先进工作项目的能力。不过，这将使英伟达在中国的业务受到阻碍。英伟达股价隔夜下跌11.57美元。今晚盘前该股微退0.63美元，截稿时报138.74美元。

●这次美国对部分顶级人工智能晶片实施了对中国的出口禁令，除了英伟达受影响之外，Qualcomm和超微（Advanced Micro Devices）股价也因此连带受影响，跟着下跌。不过星期五晚上盘前这两只股在截稿时算是持平，分别微跌0.47％和微起0.13％。

●社交平台Snap证实将裁减20％员工的报道，并表明将取消平台的几个项目计划，包括Pixy拍照无人机和Snap Originals节目。市场欢迎Snap这些减成本的措施，Snap股价隔夜起了6.99％。今晚盘前Snap股价微退0.06美元，截稿时报11.58美元。

●今天下文我们来看看刚刚发布业绩的瑜伽服饰连锁店Lululemon。今晚盘前该股起27.99美元，截稿时报322.44美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达、苹果（Apple）、Carnival Corp和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Lululemon的库存相对“新鲜”，而且它也只是在最近几个星期才有稍微多一点折扣，而其它同行现在都已经是处在大幅降价以刺激整体销售、减少过时的库存的阶段了。（路透社）

Lululemon Athletica

（纳斯达克证券交易所代码：LULU）

在新兴富裕客户开始追捧瑜伽服饰连锁店Lululemon Athletica的腰包、高尔夫和网球服装之际，Lululemon隔夜上调了对全年盈利和营业额的预测，调高幅度还超越了市场分析师的普遍共识，带动公司股价在隔夜盘后交易中上涨了将近10％。

Lululemon的业绩似乎显示，高收入消费者在很大程度上并没有被通货膨胀影响。他们在疫情封锁期间时的储蓄，让他们在服装、服饰等非必需品上有能力继续消费。

根据公司的季度业绩报告，今年第二季度净营业额增长了29％，达到18亿7000万美元，比市场分析师之前预测的17亿7000万美元还要高。公司调整后每股盈利则是2.20美元，也比Refinitiv搜集到的分析师平均预测，即1.87美元还来得出色。

Lululemon首席执行官麦克唐纳（Calvin McDonald）在业绩线上会议中说：“尽管出现通货膨涨，公司客户的消费行为没有发生显著的转变。”

在这期间，该公司也继续推出新款式、开拓新市场，例如：鞋类以及扩大旗下男装系列等，以继续留住忠实的客户。而且公司一连串新计划的表现都比同行，如：Athleta和Sweaty Betty来得好。

不少市场分析师在各个平台提到，Lululemon的库存相对“新鲜”，而且它也只是在最近几个星期才推出稍微多一点折扣，而其他同行现在都已经是处在大幅降价以刺激整体销售、减少过时库存的阶段了。

麦克唐纳说：“Lululemon业务仍然主要是以原价为主，我们没有改变促销步伐或降价策略。现在没有，未来我们也没有计划这样做。”

Lululemon在会上将全年的调整后每股盈利，从原本预测的9.35美元至9.50美元，上调到9.75美元至9.90美元；全年营业额也从原本的76亿1000万美元至77亿1000万美元，上调到78亿7000万美元至79亿4000万美元之间。

在Tipranks的23名分析师当中，有16名给予该股“买进”的评级，六名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是375.50美元。