欧盟下周公布70亿新元援乌计划

（早报讯）俄乌冲突僵持不下，乌克兰政府急需更多经济援助，以填补财政缺口。欧盟在星期五（9月2日）的特使会议上，承诺为乌克兰提供50亿欧元（约70亿新元）的金融援助。

彭博社报道，一名欧盟外交官透露，欧盟委员会下周将提出约50亿欧元的贷款方案，帮助基辅支付包括薪资和福利在内的紧急费用。

此外，欧盟还将继续与成员国商讨今年春季承诺的30亿欧元援助金的相关细节。

5月18日，欧盟曾承诺向乌克兰提供90亿欧元的宏观经济援助，但由于欧盟内部面临严重的经济困境，各成员国在援助计划的细节上存在分歧，所以援助计划仍有很大一部分有待落实。

由于德国与比利时在金援乌克兰上存在分歧，截至目前，欧盟仅就这一目标九分之一的资金达成共识，为乌克兰提供了10亿欧元援助。

德国此前曾就向乌克兰提供贷款的条款与欧盟“讨价还价”，因为德国通过国际货币基金组织向乌克兰提供了10亿欧元不可退还的赠款。德国认为，更高的债务负担将进一步削弱接近违约的经济。

8月4日，乌克兰总统泽连斯基在发表视频讲话时，指责欧盟人为地拖延对乌克兰提供经济援助。他说，欧盟许诺的80亿欧元宏观经济援助处于冻结状态。

《金融时报》7月13日报道，乌克兰总统经济顾问乌斯坚科（Oleg Ustenko）宣称，现在乌克兰每个月须从西方国家得到约90亿美元（约126亿新元）的援助，用于填补政府的财政缺口，否则乌克兰“很难生存下去”。

今年上半年，欧盟向乌克兰政府提供了12亿欧元的融资支持。2014年以来，欧盟为乌克兰筹集了一揽子财政支持，金额超过50亿欧元，以支持乌克兰进行打击贪腐和加强法治等改革议程。