英伟达夹在中美博弈之中 股价何去何从？

（早报讯）美国晶片公司英伟达（Nvidia）的股价和销售预测原本就被大环境影响而一直在下滑，现在再加上星期三（8月31日）美国政府对它的人工智能晶片发出的中国销售禁令，更让英伟达的股价雪上加霜。

英伟达股价隔夜（星期四）盘中交易时间里创下52周新低。在收盘前该股稍微收复失地，全日下跌7.67％，闭市报139.37美元。这也是该股今年迄今第七次出现跌幅超过7％。在过去五个交易日里，英伟达的股价也总共下跌了21.96％。

英伟达股价开年至今已经暴跌53.73％，是PHLX半导体指数的30只晶片股当中表现最差的。这个指数同时期的跌幅是33.5％。另外，标准与普尔500指数的跌幅也只是17％，以科技股为主的纳斯达克综合指数则下跌24.7％。

英伟达股价星期四（9月1日）下跌，主要是该公司提交给美国证券交易委员会的文件中披露，美国监管机构已经对英伟达给中国（包括香港）和俄罗斯的出口实施“一项新的许可证要求”，而且这个措施将“立即生效”。这个新措施主要针对A100和即将推出的H100集成电路，以及任何包含A100或H100集成电路的系统。

美国官员要求英伟达停止向中国出口这两款用在人工智能工作项目的顶级晶片，希望因此能削弱中国企业开展图像识别等更先进工作项目的能力。这也造成英伟达在中国的业务遇到阻碍。

英伟达现在已经不是第一次或是第二次，而是短短几个月来第四次暗示营业额很可能偏离预估数字。

辉立Nova资深策略师张保罗在接受《联合早报》访问时说：“由于美国政府限制向中国销售A100和即将推出的H100 AI晶片，英伟达的收入和利润肯定会受到影响。英伟达源自中国的营业额约占第一季总收入的25.11％。新措施可能会对约4亿美元的潜在中国销售额产生影响。然而，重要的是，目前限制的细节仍不清楚，新规定也不见得是完全禁止出口，而是要求公司申请许可证才能将这些晶片出售给授权的中国公司。”

张保罗说：“这个消息肯定对英伟达股价不利。但是目前抛售可能是过度反应，因为英伟达仍有可能获得有关的出口许可证。”（辉立Nova提供）

张保罗说：“这个消息肯定对英伟达股价不利。但是目前抛售可能是过度反应，因为英伟达仍有可能获得有关的出口许可证。尽管如此，英伟达本季度的销售数字可能会令人失望。”

张保罗认为，投资者应该密切关注英伟达许可证申请的进展情况，以及该公司是否会被美国政府拒绝或授予许可证。另一个关键因素，是英伟达是否能够与现有的中国客户合作，通过替代产品或不受许可要求的产品来满足需求。

华侨银行证券交易策略师黄国标在受访时也说：“9月1日美国禁止一些先进的人工智能晶片进入中国，令世界大吃一惊。这出人意料的举动导致像英伟达、超微（Advanced Micro Devices）、Marvell Technology和Qualcomm等知名晶片制造商的股价大幅下跌，跌幅介于4％至12％。这可能是晶片业即将损失数亿美元的中国生意的开端。单是英伟达这方面的季度销售额就高达4亿美元。”

黄国标说：“禁止高级人工智能晶片出口到中国的消息传开后，英伟达股价即刻在盘中下跌11.57％。在8月24日，英伟达公布了2022年第二季度业绩，营业额和每股盈利均未达到市场共识。展望2022年第三季度，英伟达给予的销售预测为59亿美元，但与市场预测的69亿5000万美元相比差了整整15%。”

黄国标说：“英伟达股价从6月15日起，就已经开始失去动力。今年8月16日，英伟达再次突然暴跌，市值又缩水30％。中美对晶片的禁令似乎是引发这一轮抛售的催化剂的一部分，但主要驱动股价的因素还是公司本身的盈利潜能。尽管如此，市场在多头和空头之间仍然存在分歧。”

他认为，在估值方面，最近的抛售压力把英伟达股价推到有吸引力的区域。一般分析师对英伟达的平均估价是每股210.08美元。

澳洲IG市场策略师陈碧菲受访时也说：“虽然目前尚不清楚美国政府允许英伟达能做什么（或不能做什么），但信息很明确：英伟达不可避免地成为两个超级大国之间博弈的受害者。棘手的政治博弈只会使英伟达面临的情况进一步复杂化。也就是说，即使美国政府允许英伟达继续在中国开发H100人工智能晶片，中国已经把现在的情况视为预警信号。”