欧洲药管局：今冬或出现全新冠病变种毒株

（早报讯）欧洲药品管理局（EMA）星期五（9月2日）称，今年冬天可能会出现全新的冠病变种毒株，但现有的疫苗应该可以保护人们免受严重疾病和死亡的影响。

欧洲药管局疫苗战略负责人卡瓦莱里（Marco Cavaleri）在记者会上说，即便已有两款可用于针对奥密克戎变异毒株的疫苗，人们也“不应该等待特定疫苗……因为可能会出现一种我们今天无法预测的全新冠病变种毒株”。

9月1日，欧洲药管局推荐批准两款可以针对奥密克戎亚型毒株BA.1的改进版疫苗，称这款疫苗可作为追加剂用于完成初始疫苗接种的12岁以上者。

两款疫苗分别是基于美国辉瑞制药公司和德国BioNTech公司合作生产的复必泰（Comirnaty）疫苗，以及基于美国莫德纳公司生产的Spikevax疫苗。

研究表明，在完成初始疫苗接种三个月后再接种改进版疫苗，可以激发对BA.1和原始冠病毒株的强烈免疫反应，尤其在激发针对BA.1的免疫反应方面，比初始疫苗更为有效。改进版疫苗的副作用与初始疫苗的副作用相当，通常温和且短暂。

卡瓦莱里说，改进版疫苗适合给老年人、弱势群体、孕妇和医护人员等高风险群体使用。

此外，针对奥密克戎亚型毒株BA.4和BA.5的改进版疫苗目前正在接受审验，若获准通过，欧洲药管局将进一步扩大可用疫苗资源。