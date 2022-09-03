美国8月非农就业新增31.5万人 失业率升至3.7%

（早报讯）美国劳工部星期五（9月2日）公布数据称，美国8月非农业部门新增就业31.5万人，失业率升至3.7%，环比上升0.2个百分点。

尽管8月就业数据不及上月，但分析普遍认为美国劳动力市场继续保持稳健，同时也预示着美联储仍将把抗通胀放在其货币政策的首要位置。

《华尔街日报》指出，8月的就业报告表明，一直供需紧张的劳动力市场在一定程度上迈出了“降温”的第一步。美联储有望在9月的议息会后继续加息50或75个基点。

数据显示，美国8月的就业增长主要来自专业和商业服务（6. 8万）、医疗保健（4.8万）、零售贸易（4.4万），制造业新增2.2万人。

当月，美国劳动参与率环比上升0.3个百分点至62.4%，仍比冠病疫情前水平低1.0个百分点。员工平均时薪环比上涨10美分，至32.36美元。

美联社用“不太热，也不太冷”形容美国8月的就业状况。其分析称：“8月就业增长速度放缓，加上薪资增长更为温和，似乎有利于美联储小幅加息50个基点。”

美联储将于9月20日至21日举行议息会。美联储主席鲍威尔在8月底已释放继续加息的“鹰派”信号，并称会给经济带来“痛苦”。他说，为了降低通胀而采取的货币政策措施可能会导致经济增长率下滑和就业市场疲软。