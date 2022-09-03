拜登反口称不认为特朗普支持者都对国家构成威胁

（早报讯）美国总统拜登星期五（9月2日）在接受采访时称，“我不认为特朗普（前任总统）的支持者都对国家构成威胁”。有分析指这番言论，是试图收回他前一天晚上演讲中一些过激的政治言论。

综合美媒报道，拜登在被记者问及“你是否认为所有特朗普的支持者，都对这个国家构成威胁”时，他回答说，“我不认为特朗普的支持者，都对国家构成威胁。但我确实认为，任何呼吁使用暴力、在暴力面前不谴责暴力、拒绝承认选举结果、坚持改变我们的守则和计票方式的人，都是对民主的威胁”。

据报道，拜登还称，“现在投票给特朗普，支持他的人们，他们并不是为了攻击国会大厦而投票，不是为了否定选举而投票。他们是在为他（特朗普）提出的思想而投票”。拜登说，他特别提及的是那些试图对选举产生怀疑、或者不谴责暴力的人。

《纽约邮报》称，拜登看起来是在试图收回9月1日晚在“政治圣地”——费城独立厅演讲时过激的政治言论，他当时猛烈抨击特朗普及其共和党支持者，称他们代表的极端主义“正在攻击美国民主的根基”。

美国总统在黄金时间发表演讲并不常见。值得注意的是，美国三大主要广播电视网美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）和全国广播公司（NBC）1日晚均拒绝转播拜登的演讲。《卫报》等许多媒体报道称，拜登演讲过程中遭到嘘声，一些抗议者在独立厅外高喊要拜登下台的口号。