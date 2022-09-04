液氢泄漏问题未解 NASA探月火箭发射再延期

（早报讯）美国国家航空航天局（NASA）星期六（9月3日）再次宣布推迟正在进行的“阿耳忒弥斯计划”（Artemis）探月火箭发射。这是NASA过去五天里第二次取消发射新一代的、巨大的“阿耳忒弥斯计划”探月火箭计划。

探月火箭的第二次发射原定于美国东部时间星期六下午2时17分（新加坡时间星期天2时17分）进行，由“太空发射系统”搭载“猎户座”飞船，从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。

但是，发射前约三小时，NASA指在向火箭输送燃料时出现泄漏问题，任务团队尝试解决这一问题但没有成功，因此决定推迟发射。

NASA星期六在一场简报会上说，管理团队表示，由于液氢泄漏问题尚未解决，在未完全准备好之前，“阿耳忒弥斯1号”登月火箭不会进行发射”。

NASA局长纳尔逊在简报会上说，“我们不会发射，直到我们认为它是正确的。”他说，所发生的液氢泄漏问题较之前一次严重，技术团队进行了多次尝试都未能解决该问题。因此在再次发射之前，他们需要数周的时间进行数据分析和故障排查，因此管理团队可能将在下周初决定再次发射时间。

“阿耳忒弥斯”是美国政府2019年宣布的新登月计划，最初计划在2024年前将美国宇航员再次送上月球。由于预算不足等原因，NASA去年11月宣布，美国宇航员重返月球可能比原计划推迟一年，最早于2025年登月。

在宇航员登陆前，美国航天局计划进行代号为“阿耳忒弥斯1号”的无人绕月飞行测试和代号为“阿耳忒弥斯2号”的载人绕月飞行测试。