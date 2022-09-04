扎波罗热主要供电线断连 仅剩一反应堆仍在运行

（早报讯）国际原子能机构（IAEA）说，乌克兰南部扎波罗热（Zaporizhzhia）核电厂仅剩的主要供电线再度与电网断开连接，现正透过备用线路供电。

法新社报道，IAEA星期六（9月3日）发布声明称，在IAEA总干事格罗西率领的视察团队抵达扎波罗热核电厂，设立原能署支援团后不到48小时，核电厂的乌克兰高级官员告诉IAEA专家，电厂第四条运行中的750千伏（kV）供电线已断连。其他三条供电线早已在先前的冲突中断连。

声明指出，这条供电线是核电厂仅剩的主要外部供电线，核电站目前仍继续通过备用线路向电网供电。

据报道，核电站在8月26日一度断电，导致冷却与安全系统失灵。这是扎波罗热核电站运营近40年来首次与国家电网断连。乌克兰总统泽连斯基指俄军的炮火导致险情，核电站职员迅速启动后备电力才使全球避开了一场核辐射灾难。俄方反指乌克兰是罪魁祸首。

根据IAEA的说法，目前核电厂仅剩下“一个反应堆仍在运行，以支援冷却和电厂的其他基本安全功能，同时持续透过电网供电”。

扎波罗热核电厂是欧洲最大的核电站，拥有六个反应堆。俄罗斯今年2月24日发动对乌克兰的入侵后不久，就占领了扎波罗热核电站。今年7月以来，俄乌多次指控对方对核电站发起炮火袭击，国际担忧恐会引发一场核灾难。

由IAEA总干事格罗西率领的视察团队星期四（1日）抵达乌克兰东南部的扎波罗热核电站进行视察。格罗西已经离开，但约八至12名国际核子视察人员仍留在扎波罗热。