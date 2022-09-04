加州极端高温引发山火 数千人令疏散

（早报讯）受极端酷热及干燥天气笼罩，美国加利福尼亚州北部山火愈烧愈烈，火场面积不断扩大。当局已向数以千计的居民发出疏散令，情况预计进一步恶化。

路透社报道，这场大火星期五（9月2日）在萨克拉门托以北近370公里处开始。截至当地时间星期六（3日）上午（新加坡时间星期六晚上），迅速蔓延的大火已经烧毁了大约1620公顷的土地。加州林业和消防局称，只有约20%的火势被控制。

美国媒体报道，有约100栋建筑物被大火摧毁，火势还促使数千名居民撤离。接到强制性疏散令的部分城镇包括威德、沙斯蒂娜湖区和埃奇伍德的居民都。当局也安排巴士接载一所中学的学生前往安全地点，并在区内设立大型动物和牲畜疏散中心。

当局发出的疏散令指出：“生命受到即时威胁。马上离开，这是合法命令。按照法例，本区已经封闭，禁止任何人进入。”

加州州长纽森也宣布西斯科尤县进入紧急状态，应对持续蔓延的大火。紧急状态将帮助居民获得联邦援助，为他们释放更多国家资源。

纽森的办公室说，这场大火造成了平民伤亡和停电，摧毁了房屋，迫使数千名居民撤离。当地官员说，人们应该计划“至少数天”远离疏散区。

根据美国人口普查局的数据，西斯科县是克拉玛斯国家森林的所在地，人口约为4万4000人。西斯科尤县小城韦德的市长格林透露，火势是从一家木材厂开始的。

加州地区目前正面临极端高温天气，严酷的热浪预计将一直持续至9月5日劳动节假期。官员警告，在假期长周末期间，长时间的热浪将对电网带来压力，增加停电的风险。