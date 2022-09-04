阿根廷不明肺炎为军团菌 已致四人死

（早报讯）阿根廷图库曼省近日出现数起不明原因肺炎感染病例，至少四人死亡。当局确认军团菌（Legionella）为不明原因肺炎致病原因。

阿根廷参议院健康委员会主席、前图库曼省公共卫生局局长耶德林星期六（9月3日）透露，根据实验室数据，近日在图库曼省鲁兹医院发现的不明原因肺炎的致病原因是军团菌。

当天早些时候，阿根廷卫生部部长比索蒂也证实，有患者样本在军团菌测试中呈阳性。卫生当局正在核实军团菌的具体类别。他说：“从专业角度来看，可以证实这是一次军团菌的暴发，可能是嗜肺军团菌。”

近期，阿根廷北部图库曼省出现多起不明原因肺炎病例，首批病例均出现在该省内的鲁兹医院，其中大多数是该院医护人员。目前这家医院已被封控，停止接收新病患。

阿根廷卫生部称，首批患者在8月18日至22日间陆续出现呕吐、高烧、肌肉酸痛、腹泻等症状，影像学检查显示双肺感染，经检测后排除了冠病肺炎、甲型和乙型流感以及多种常见病原体感染的可能。

北部图库曼省公共卫生局星期六通报，不明原因肺炎确诊病例增至11起，死亡病例增至四起。

军团菌是一种兼性细胞内致病菌，普遍存在于天然淡水和人工水域（自来水、热水淋浴器、中央空调冷凝水、冷却塔水等）环境中，或在原生动物（如阿米巴虫）胞内寄生。

目前已经确认的军团菌有50种。其中，与人类疾病关系最为密切的是嗜肺军团菌种，已被发现有16种血清型。