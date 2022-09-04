美密西西比州污水危机未解 民众排队领瓶装水

（早报讯）美国密西西比州首府杰克逊水厂处理系统遭洪水破坏星期六（9月3日）进入第六天。许多市民依然没有干净自来水可饮用，当局调派国民警卫队协助救灾，向受影响的居民分发瓶装水，但数量有限。

法新社报道，流经密西西比州的珀尔河近日的洪水对杰克逊市主要自来水厂供水造成影响。洪水破坏当地主要水厂水泵受损，水压不足，杰克逊市及周边区域18万居民日常用水以及消防用水等。

当地情况已获得华盛顿关注。白宫宣布使用联邦资源解决这场危机。密西西比州也启动了国民警卫队，帮助向数以万计的杰克逊居民分发水。

当局已经开始对水泵进行维修工作，但眼前民众必须依靠配送中心派发的瓶装水过生活。据悉，居民一次只能领两箱水。

杰克逊当地八成居民为非裔，贫困现象十分普遍，多年来碰过无数次大大小小的水危机，但这一次特别严重，许多居民近一周来无干净水源可用。

41岁杰克逊居民汤普森说：“我无法按照我喜欢的方式煮饭，也不能按照我喜欢的方式刷牙。”但她表示，十分感谢国民兵和其他的人目前提供的协助。

55岁居民琼斯说，她跑了城里好几个配送中心，才获得足够的水来协助那些无法出门的年迈邻居。她说：“必须为邻居做点牺牲，这是我们密西西比人的精神，我们敦亲睦邻，无论任何情况都会团结互助。”

退休人士爱德华兹则把杰克逊的乱象归咎于市府官员。她说：“我希望我们不会沦落得跟弗林特（Flint）一样。”弗林特为密西根州的城市，2014至2016年爆发自来水系统遭铅污染的事件。

爱德华兹说：“我们这里的水不能喝，不能拿来刷牙。谁知道水里有没有任何危险物质，会不会对杰克逊居民造成长久的影响。这是我们必须小心的事。”