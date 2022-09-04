法国财长：欧盟设定俄油价格上限过程充满“挑战”

（早报讯）七国集团（G7）同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限，但法国财政部长勒梅尔认为这个做法要得到欧盟所有成员国支持或将充满“挑战”。

勒梅尔（Bruno Le Maire）星期六（9月3日）接受采访时表明，欧盟须采取一致行动，对俄罗斯石油实行价格上限，并克服一些成员国不愿支持G7限制俄国能源收入的倡议。

勒梅尔称，达成共识的过程是一个挑战，且需要时间，“但我们必须向所有27个成员国解释，如果我们想与制裁政策保持一致，就必须限制（俄国）油价”。

欧盟规定，任何一项政策都必须得到所有成员国同意才能实施。欧盟之前推出的对俄石油禁令，在商议过程中一度遭部分成员国反对而拖延。

据此前报道，G7在一份联合声明中表明：“将在一系列技术投入的基础上设定最初的价格上限，在每个司法管辖区实施之前将由整个欧盟敲定……价格上限将以明确和透明的方式作出披露。”

俄罗斯天然气工业公司（Gazprom，简称俄气）8月30日称，将停止向法国能源集团ENGIE SA供应天然气。

9月2日，俄气在G7宣布实施价格上限后表明，由于仍未解决关键涡轮机的漏油问题，它将无限期停止通过北溪1号天然气管道供气。欧盟指责俄罗斯企图利用天然气作为经济武器报复。

勒梅尔说：“我认为这并不奇怪，我们须为俄国完全停止供气做好准备。”