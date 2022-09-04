特拉斯承诺若拜相 立即采取行动削减能源费

（早报讯）英国极有可能赢得保守党党魁选举的特拉斯星期天（9月4日）承诺，如果成功当选首相，她将立即采取行动解决能源费暴涨的问题。

特拉斯（Liz Truss）在《电讯报》撰文说，由于英国通胀持续高企，“如果胜选，我计划在上任第一周立即对能源账单和能源供应采取行动……我的财政部长将在本月较迟时候发布财政方案，对经济采取一揽子行动”。

由于能源成本上升、家庭支出上升和实际工资下降、出口前景疲软、投资条件不佳和商业信心减弱等问题，英国商会（British Chambers of Commerce，简称BCC）发布的最新预测显示，英国预期2022年国内生产总值（GDP）增长为3.3%，明显低于2021年的7.4%，并预计2023年的GDP增长为0.2%，2024年为1%。

报告指出，英国的通胀率将飙升至14%，经济疲软将持续至2024年。BCC政策主管维奇（Alex Veitch）认为，新首相上任后将面临经济衰退的压力，“随着圣诞节到来，已经存在的极端通胀压力将进一步加剧”。

特拉斯在文中写道，她采取双重办法：一是立即采取行动解决民众不堪重负的生活成本，二是制定能实现经济增长的计划。此外，特拉斯还计划任命一个经济顾问委员会，以获得有效提振经济的“最佳想法”。

特拉斯指出：“我们必须做出艰难的决定，以确保我们不会在每个秋冬季节都处于这个位置。敷衍了事和拖延问题是行不通的，我准备做出艰难的决定来重建我们的经济。”

英国保守党将在星期一（9月5日）中午12时30分（新加坡时间晚上7时30分）公布新党魁兼新首相。