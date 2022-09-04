凯利：莫哈末哈山要我让出林茂国会选区

（早报讯）马来西亚卫生部长及森美兰林茂区国会议员凯利透露，巫统署理主席莫哈末哈山已经通知他让出林茂国会选区。分析员指出，莫哈末哈山来自巫统当权派而凯利来自官职派，因此这次事件显示两派斗争日益激烈。

莫哈末哈山也是负责统筹国阵及巫统大选事务的选举主任。他星期六（9月3日）首次表明，他将在第15届全国大选参选国会议员，但并未透露将在哪个国会选区参选。他早在2020年8月就放话将竞选林茂国会选区，并透露将让凯利到林茂“附近更好的选区”参选。

凯利星期天（9月4日）在“2022年全国器官捐献宣传周”闭幕礼后告诉媒体：“他（莫哈末哈山）是巫统林茂区部主席，我是副主席。他几天前已经传信息给我，叫我到别的地方（参选），因为他要竞选林茂（国会选区）。我（除了服从）还能怎么做？他才是老板。”

凯利说：“我在林茂参政20多年，也当了近15年的国会议员。因此我完全没想过成为其他选区的议员，所以当我接到通知必须到其他选区，我也必须努力让其他地区接受我。”

但凯利强调，他仍忠于巫统，因此将遵守巫统领导人的指示与安排，到他们指派的选区竞选。他认为，最坏的情况是巫统这次不提名他参选任何选区。“如果他们不让我参选，我也只能接受，因为我是党员。但我目前还没收到任何指示。”

凯利也说：“要我到其他选区竞选，其实我也很为难，因为侵犯了别人的地盘。巫统的政治传统是：我们在自己耕耘的选区竞选。”