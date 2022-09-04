德国宣布910亿元消费者援助计划

（早报讯）欧洲正面对数十年来最严重的能源危机，德国政府星期天（9月4日）宣布推出一项总值650亿欧元（约910亿新元）的消费者援助计划，以保护消费者和企业免受通胀飙涨影响。

德国政府在一份文件中说，将花费650亿欧元用于第三个援助计划，执政联盟已同意推行这项措施，其中包括延长15亿欧元的公共交通折扣优惠，以及为9000家能源密集型企业提供17亿欧元的税收减免。

德国总理朔尔茨说：“我们将利用暴利税的收入来降低天然气、石油、煤炭等最终消费者价格。”

他补充说：“这是三个援助计划中最大的一个。”

新的援助计划是朔尔茨上任不到10个月以来推出的第三项援助计划，前两项计划总值超过300亿欧元。

德国财长林德纳说：“由于通货膨胀给政府带来了高额税收，因此在2022年和2023年的现有预算计划中，这项救济措施是可行的。”

林德纳补充说：“暴利税的收入将达到数十亿欧元……从暴利中提取部分利润创造了财务空间，这应该专门用于减轻欧洲消费者的负担……（政府）无须在2022年追加预算来为一揽子计划提供资金。”

自俄罗斯以技术故障为由停止北溪1号管道供气后，德国政府启动了天然气紧缺三级应急方案中的第二级“警报”阶段。一旦进入“警报”阶段，德国天然气价格将显著上涨。

此外，德国政府正考虑放宽几项核心能源和环境政策，以减轻能源价格飙涨后的影响，其中包括延长核电站和燃煤发电站的运营。

彭博社报道称，俄乌冲突爆发后，飙涨的能源价格导致朔尔茨的支持率下滑，执政联盟已在几场州选举中遭遇失败。

朔尔茨就任总理以来面临一连串挑战，包括俄乌冲突、能源危机、通胀高企和极端干旱，接二连三的危机将这个欧洲最大经济体推向衰退边缘。批评者指责朔尔茨没有展现足够的领导力。