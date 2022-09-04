德国宣布910亿元消费者援助计划

文 /
陈婕洺

发布 / 2022年9月4日 7:25 PM

更新 / 2022年9月4日 7:59 PM

绿党联合领导人诺利普（左起）、德国总理朔尔茨、德国财政部长林德纳和社会民主党联合领导人埃斯肯等人于9月4日在德国首都柏林总理府讨论应对能源价格上涨的新一揽子救济措施。（路透社）
绿党联合领导人诺利普（左起）、德国总理朔尔茨、德国财政部长林德纳和社会民主党联合领导人埃斯肯等人于9月4日在德国首都柏林总理府讨论应对能源价格上涨的新一揽子救济措施。（路透社）

字体大小:

（早报讯）欧洲正面对数十年来最严重的能源危机，德国政府星期天（9月4日）宣布推出一项总值650亿欧元（约910亿新元）的消费者援助计划，以保护消费者和企业免受通胀飙涨影响。

德国政府在一份文件中说，将花费650亿欧元用于第三个援助计划，执政联盟已同意推行这项措施，其中包括延长15亿欧元的公共交通折扣优惠，以及为9000家能源密集型企业提供17亿欧元的税收减免。

德国总理朔尔茨说：“我们将利用暴利税的收入来降低天然气、石油、煤炭等最终消费者价格。”

他补充说：“这是三个援助计划中最大的一个。”

新的援助计划是朔尔茨上任不到10个月以来推出的第三项援助计划，前两项计划总值超过300亿欧元。

德国财长林德纳说：“由于通货膨胀给政府带来了高额税收，因此在2022年和2023年的现有预算计划中，这项救济措施是可行的。”

林德纳补充说：“暴利税的收入将达到数十亿欧元……从暴利中提取部分利润创造了财务空间，这应该专门用于减轻欧洲消费者的负担……（政府）无须在2022年追加预算来为一揽子计划提供资金。”

俄罗斯以技术故障为由停止北溪1号管道供气后，德国政府启动了天然气紧缺三级应急方案中的第二级“警报”阶段。一旦进入“警报”阶段，德国天然气价格将显著上涨。

此外，德国政府正考虑放宽几项核心能源和环境政策，以减轻能源价格飙涨后的影响，其中包括延长核电站和燃煤发电站的运营。

彭博社报道称，俄乌冲突爆发后，飙涨的能源价格导致朔尔茨的支持率下滑，执政联盟已在几场州选举中遭遇失败。

朔尔茨就任总理以来面临一连串挑战，包括俄乌冲突、能源危机、通胀高企和极端干旱，接二连三的危机将这个欧洲最大经济体推向衰退边缘。批评者指责朔尔茨没有展现足够的领导力。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容