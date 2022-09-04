希腊称已阻止超15万非法移民入境

（早报讯）希腊当局星期天（9月4日）在海陆边境阻止超15万名无证移民入境。

希腊移民部长米塔拉奇（Notis Mitarachi）告诉当地媒体：“自今年初以来，希腊阻止了15万4102名非正规移民入境。仅在8月，就有约5万人试图进入希腊。”

为了遏止成千上万的移民偷渡进希腊，当局在海陆边境安装热像仪，部署额外约250名边防警卫。

许多试图逃离非洲和中东的移民都渴望经由希腊到欧洲，以展开美好的生活。他们不惜穿过土耳其和希腊两国的界河埃夫罗斯（Evros）到达希腊，或是乘坐橡皮艇穿越狭窄危险的爱琴海（Aegean Sea）前往希腊。

慈善团体谴责希腊当局非法遣返移民或强迫他们越过边境前往土耳其。

8月22日，土耳其总统埃尔多安称，土耳其当局拯救了数万名被希腊非法驱逐的非正规移民。

米塔拉奇则否认当局曾非法阻挠移民入境，并指责土耳其暴力地将难民推进希腊海域。

希腊当局上月曾指责土耳其强行将一群受困移民推到河上的一个希腊小岛。

人权组织表明，在希腊政府连日否认有移民出现在希腊领土后，移民中的一名五岁儿童死亡。

米塔拉奇对此说法表示怀疑，坚称这个移民家庭已经澄清他们只有四个孩子，且都已被希腊警方救出。