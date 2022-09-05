加拿大捅人案10死15伤 警追捕两嫌犯

（早报讯）加拿大萨斯喀彻温省（Saskatchewan）星期天（9月4日）发生多起持刀狂捅路人事件，已造成10人死亡、至少15人受伤。警方正在追捕两名嫌犯。

加拿大警方将达米安·桑德森（Damien Sanderson）和迈尔斯·桑德森（Myles Sanderson）列为两名嫌疑人，并称他们乘坐的是一辆黑色日产Rogue汽车。

捅人事件于凌晨发生，警方于早上8时20分（新加坡时间星期天晚上8时20分）在全省范围内发出了危险人物警报。到了下午，萨斯喀彻温省的邻省阿尔伯塔省和马尼托巴省也发出了类似警报。

萨斯喀彻温省加拿大皇家骑警指挥官布莱克莫尔说，当局不知道两名嫌疑人是否已经更换了车辆。布莱克莫尔说，警方仍处于调查的初始阶段，并试图确定两名嫌疑人之间的关系以及他们是否为警方已知人物。

加拿大警方将达米安·桑德森（左）和迈尔斯·桑德森（右）列为两名嫌疑人。（路透社）

袭击地点多达13个

萨斯喀彻温省皇家骑警说，这些袭击发生在多个地点，包括詹姆斯·史密斯克里族人区（James Smith Cree Nation）和韦尔登村（Weldon），警方正在调查13个犯罪现场。警方说，一些受害者似乎是犯罪嫌疑人的目标，而其他人则是随机袭击。

警方在新闻发布会上告诉记者，可能还有更多伤者已自行前往不同的医院。

萨斯喀彻温省卫生局发言人发表声明说，当局已经要求增加工作人员协助应对情况。

加拿大总理特鲁多就这起事件发推文，他称这些袭击是“可怕的和令人心碎的”，并感谢在第一时间赶到场的救援人员。