高价卖股两周后 Bed Bath & Beyond首席财务官坠楼亡

（早报讯）模因股票（Meme stock）Bed Bath & Beyond首席财务官阿纳尔（Gustavo Arnal）传出在上星期五（9月2日）从纽约翠贝卡（Tribeca）摩天大楼坠落身亡。

根据路透社消息，纽约警方是在星期天（4日）发布上述消息。阿纳尔是在Bed Bath & Beyond宣布关闭数间分店和裁员计划的没几天后，坠楼身亡的。

路透社报道，警方在美东时间上星期五大约中午12时30分接到911电话，发现一名52岁的男子在纽约翠贝卡大楼附近死亡。警方在较后确认这名男子是阿纳尔。

阿纳尔2020年加入Bed Bath & Beyond。他的领英（LinkedIn）资料显示，他曾在伦敦的化妆品品牌雅芳（Avon）担任首席财务官，也曾在宝洁（Procter & Gamble）工作了20年。

根据美国证券交易委员会发布的公开资料，阿纳尔曾在8月16日至17日期间，也就是悲剧发生的大概半个月前，进行了多笔Bed Bath & Beyond的股票交易。

他在这期间里总共卖出5万5013股股票，总值达140万美元（约197万新元）。悲剧发生时，阿纳尔应该仍持有将近25万5400股的Bed Bath & Beyond股票。

Bed Bath & Beyond、阿纳尔和主要股东科恩（Ryan Cohen），日前被一群股东联名起诉抬高Bed Bath & Beyond的股价。（路透社档案照）

另外，8月23日，Bed Bath & Beyond、阿纳尔和主要股东，即激进股东科恩（Ryan Cohen），被起诉抬高Bed Bath & Beyond的股价。这项诉讼指控阿纳尔在计划推高股价之后，以更高的价格出售他的部分股权。

这项集体诉讼由一群股东联名提起，他们声称总共损失了约12亿美元。

提交给美国哥伦比亚特区地方法院的文件显示，阿纳尔的首席财务官职务包括“监管Bed Bath & Beyond高级职员和董事的所有内幕交易，以确保市场在特定时间不会被大量Bed Bath & Beyond股票淹没。”但是，他却没有做到这一点。相反的，该诉讼说，阿纳尔却向投资者发表了具有重大误导性的公开言论。

近几个月来，Bed Bath & Beyond的股票波动很大，而导致该股价剧烈波动的主要是在社交媒体中激起的交易情绪，而不是公司本身的业务基本因素。单单是在过去五天里，该股的跌幅多达25.35％，至上星期五闭市报8.63美元。

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