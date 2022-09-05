间接承认落败 苏纳克：将支持下届英国保守党政府

（早报讯）英国执政保守党党魁选举结果将于英国时间星期一（9月5日）中午（新加坡时间晚上7时30分）公布，在党内支持度一直落后外交部长特拉斯的前财政部长苏纳克已间接承认落败，他说，将支持下届保守党政府。

据香港中通社报道，苏纳克4日接受英国广播公司（BBC）访问，被问到未来的计划时，他指自己不论以任何身份都会继续支持保守党政府，间接承认已在党魁选举中落败。不过，他同时说，不排除未来会再次角逐党魁的可能。

在党内支持度一直领先的特拉斯早前在报章撰文说，若成为首相会在上任后一星期内采取行动，提出解决能源供应短缺及价格急升等问题的方案。但她未有透露会否冻结能源价格。她4日接受BBC访问时，再次拒绝透露采取应对行动的细节，只是强调她完全明白英国民众正面对的问题。

民调：仅12%英国人认为特拉斯会成为优秀领导者

另据英国在线调查公司YouGov的数据显示，仅12%英国人认为特拉斯会成为优秀领导者，52%认为她会做得很糟。英国民众对于特拉斯会否表现得比约翰逊更好，各有不同看法，但倾向认为她会比任何一位首相都更差，也就是说，她可能会是这32年来最差劲的英国首相。最新民调也显示，保守党与在野工党之间支持率差距也逐渐缩小。

美国有线电视新闻网（CNN）报道指出，由于能源价格高涨，加上数月以来的领导真空期，英国逐步走向衰退和人道危机。英国各地企业和家庭示警，如果政府不出手协助，他们无法度过今年冬天。这已对英国新首相构成重大的挑战。

保守党党魁选举投票已结束，结果将于当地时间5日公布，公布后胜出者第二日将往苏格兰巴尔莫勒尔堡接受英女王伊丽莎白二世的任命。