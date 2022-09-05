特拉斯以57%得票率当选保守党党魁 成为英国下一任首相

（早报讯）在历经两个月的保守党党魁竞选后，英国外交部长特拉斯击败前财政部长苏纳克，当选新任党魁，成为英国下一任首相。

选票结果于当地时间星期一（9月5日）中午12时40分（新加坡时间晚上7时40分）揭晓，在17万2000名保守党党员中有82.6%投票，特拉斯以8万1326票（57.4%）领先苏纳克2万零927票，苏纳克得6万零399票（42.6%）。

47岁的特拉斯在胜选演说中指出：“我要感谢我们即将卸任的领导人，我的朋友鲍里斯·约翰逊，你完成了脱欧，你粉碎了（工党领袖）杰里米·科尔宾，你推出了疫苗，你站出来对抗了弗拉基米尔·普京（俄罗斯总统）。”

特拉斯也表明，将提出一项降低税收和促进经济增长的计划。她说：“我们必须证明我们将在未来两年内交出成果。我将提出一个大胆的减税和经济发展计划。我将解决能源危机，处理人们的能源账单，同时处理我们在能源供应方面的长期问题。”

约翰逊星期二将前往苏格兰巴尔莫勒尔堡正式向英女王伊丽莎白二世请辞。特拉斯随后会见英女王接受任命，并组建新政府。接着，特拉斯将返回伦敦，在唐宁街10号门前发表就职演讲，并公布新内阁成员名单。

分析认为，特拉斯上任后将面临一份冗长、昂贵且难以完成的任务清单。反对党议员称这是保守党政府连续执政12年的糟糕结果。一些人呼吁提前举行大选，但特拉斯表明不会这么做。