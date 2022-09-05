俄官员：赫尔松地区公投计划已暂停

（早报讯）自乌克兰宣布展开反攻行动后，赫尔松地区的战况便持续升温，双方在当地爆发激战。俄罗斯当局星期一（9月5日）宣布,暂停赫尔松地区的公投计划。

俄罗斯国有通讯媒体塔斯社（TASS）引述一名俄国官员的话报道称：“由于安全局势，赫尔松（Kherson）地区有关加入俄罗斯的公投计划已经暂停。”

俄罗斯任命的军民地区管理局副局长斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）说：“在经过乌克兰炮击数周后，位于赫尔松市附近、横跨第聂伯河的安东尼夫斯基（Antonivskyi）公路桥已无法通行。”

亲俄官员此前曾建议，于9月在赫尔松、扎波罗热、顿涅茨克和卢甘斯克地区举行加入俄罗斯的公投，以配合俄罗斯的地方选举。

据路透社报道，最近几周，俄罗斯对赫尔松地区的控制似乎愈发不稳定。

俄国国防部同日宣称：“一个由美国提供的‘海马斯’（HIMARS）高机动性多管火箭系统，在乌克兰哈尔科夫地区被俄军摧毁。”

俄军于3月3日攻陷赫尔松，这是俄军入侵乌克兰后首个拿下的主要城市。8月29日，乌克兰当局宣布在南部几个地区展开反攻行动，而且行动持续升级。

期间，乌军除了击中了俄军在赫尔松的一个军事基地，摧毁超过10个弹药库之外，还用“海马斯”系统摧毁赫尔松几乎所有的大型桥梁，以切断俄军的补给线。