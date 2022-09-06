加拿大连环持刀杀人嫌犯死亡 弟弟仍在逃

（早报讯）加拿大星期天（9月4日）发生多起持刀杀人事件，警方星期一发现其中一名嫌犯死亡，而他的弟弟，即本案的另一名嫌犯，可能负伤在逃。

这对兄弟涉嫌在星期天对萨斯喀彻温省（Saskatchewan）的一个土著社区刺杀了10人，打伤了18人。

当地时间星期天清晨5时40分（新加坡时间当晚7时40分）起，中南部的萨斯喀彻温省（Saskatchewan）警方陆续接到报案电话说发生刺人事件，随后在詹姆士史密斯克里原住民居住区（James Smith Cree Nation）与附近韦尔登村（Weldon）的13个地点发现10人死亡，另外有至少15人受伤送医。警方当时说，由于一些伤者可能自行前往医院，实际受害人数可能更高。

警方说，一些受害者似乎是嫌犯的目标，而其他人则是随机袭击。

初步调查显示，这一系列袭击的嫌犯是31岁的达米安·桑德森（Damien Sanderson）与30岁的迈尔斯·桑德森（Myles Sanderson），他们在干案后乘坐一辆黑色汽车逃走。

已死嫌犯身有伤痕 是否弟弟所杀有待确认

萨斯喀彻温省加拿大皇家骑警队指挥官布莱克莫尔在新闻发布会上说，达米安被发现死于詹姆士史密斯克里原住民居住区，他的弟弟迈尔斯“可能受了伤”，或许正在寻求医疗照顾。她说，因其中一名桑德森兄弟死亡，还有另一名受伤，累计11人死亡，19人受伤。

布莱克莫尔补充说，达米安的尸体是在户外发现的，地点在一栋受查的房子附近，那里的草木茂盛。

“我们可以确认他有明显的伤痕。目前，这些伤痕据信不是自己造成的。”她没有具体说明是什么造成的伤害。

当被问及迈尔斯是否被怀疑也杀害了他的哥哥时，布莱克莫尔说：“我们还没有确认。我们不能说迈尔斯是否涉嫌杀害达米安。”

她还警告说，即使迈尔斯受伤，警方仍认为他对公众构成威胁。“迈尔斯有很长的犯罪记录，涉及人身和财产犯罪。我们认为他有武器，很危险。请勿接近他。”