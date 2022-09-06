Bed Bath & Beyond首席财务官 坠楼亡被裁定为自杀

文 /
李可爱

发布 / 2022年9月6日 1:55 PM

Bed Bath & Beyond预计公司今年第二季度同店销售额会下降26％，幅度超出市场分析师的普遍预测。而且公司也决定终止原本计划出售旗下赚钱的婴儿用品零售连锁业务Buybuy Baby的计划。（路透社）
Bed Bath & Beyond预计公司今年第二季度同店销售额会下降26％，幅度超出市场分析师的普遍预测。而且公司也决定终止原本计划出售旗下赚钱的婴儿用品零售连锁业务Buybuy Baby的计划。（路透社）

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（早报讯）纽约市法医办公室星期一（9月5日）宣布，Bed Bath & Beyond的首席财务官阿纳尔（Gustavo Arnal）上星期五（2日）从纽约翠贝卡（Tribeca）摩天大楼坠落身亡事件，已被裁定为自杀。

根据路透社报道，该市法医办公室说，52岁的阿纳尔是死于“多重”钝器创伤（Multiple blunt force trauma）。

阿纳尔是在Bed Bath & Beyond宣布关闭旗下约150间分店，以及展开全面裁员行动几天后自杀的。

另外，8月23日，Bed Bath & Beyond、阿纳尔和主要股东，即激进股东科恩（Ryan Cohen），也一起被起诉抬高Bed Bath & Beyond的股价。这项诉讼指控阿纳尔在计划推高股价之后，以更高的价格出售他的部分股权。

虽然当时Bed Bath & Beyond曾表示，这些控诉仍“处在评估投诉的早期阶段”，而且根​​据目前所了解的，公司认为这些控诉都“毫无根据”，但是目前市场谣言纷飞，在各个社交平台上，不少市场人士都把阿纳尔自杀事件与Bed Bath & Beyond最近的股价波动和公司业务扯上。

Bed Bath & Beyond之前也曾预计公司今年第二季度同店销售额会下降26％，幅度超出市场分析师的普遍预测。而且公司也决定终止出售旗下赚钱的婴儿用品零售连锁业务Buybuy Baby的计划。

在过去五天里，Bed Bath & Beyond股的跌幅多达25.35％，上星期五闭市报8.63美元。该股52周高位是30.06美元，52周最低则是4.38美元。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

  • 妇女行动及研究协会（AWARE）：1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）
  • 新加坡援人协会：1800-221-4444
  • 关怀辅导中心：1800-353-5800
  • 心理卫生学院：6389-2222
  • 新加坡心理卫生协会：1800-283-7019
  • 圆缘助线（华语）：67410078

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