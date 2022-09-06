Bed Bath & Beyond首席财务官 坠楼亡被裁定为自杀

（早报讯）纽约市法医办公室星期一（9月5日）宣布，Bed Bath & Beyond的首席财务官阿纳尔（Gustavo Arnal）上星期五（2日）从纽约翠贝卡（Tribeca）摩天大楼坠落身亡事件，已被裁定为自杀。

根据路透社报道，该市法医办公室说，52岁的阿纳尔是死于“多重”钝器创伤（Multiple blunt force trauma）。

阿纳尔是在Bed Bath & Beyond宣布关闭旗下约150间分店，以及展开全面裁员行动几天后自杀的。

另外，8月23日，Bed Bath & Beyond、阿纳尔和主要股东，即激进股东科恩（Ryan Cohen），也一起被起诉抬高Bed Bath & Beyond的股价。这项诉讼指控阿纳尔在计划推高股价之后，以更高的价格出售他的部分股权。

虽然当时Bed Bath & Beyond曾表示，这些控诉仍“处在评估投诉的早期阶段”，而且根​​据目前所了解的，公司认为这些控诉都“毫无根据”，但是目前市场谣言纷飞，在各个社交平台上，不少市场人士都把阿纳尔自杀事件与Bed Bath & Beyond最近的股价波动和公司业务扯上。

Bed Bath & Beyond之前也曾预计公司今年第二季度同店销售额会下降26％，幅度超出市场分析师的普遍预测。而且公司也决定终止出售旗下赚钱的婴儿用品零售连锁业务Buybuy Baby的计划。

在过去五天里，Bed Bath & Beyond股的跌幅多达25.35％，上星期五闭市报8.63美元。该股52周高位是30.06美元，52周最低则是4.38美元。

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