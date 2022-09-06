英国国会议员和瑞典首相在推特上祝贺错的特拉斯

（早报讯）英国新一任首相特拉斯当选后，人们纷纷在社交媒体献上祝贺，然而，包括瑞典首相在内的推特用户却错误将特拉斯的用户名标注为@liztruss，而不是特拉斯用户名@trussliz，让一名叫丽兹·特鲁塞尔（Liz Trussell）的用户受到突如其来的注目。

英国外长特拉斯当选执政保守党新党魁，星期二（9月6日）取代约翰逊成为英国新一任首相。

据英国《卫报》报道，特拉斯一宣布当选后，瑞典首相安德松向@liztruss发推文说：“祝贺丽兹·特拉斯，她将担任英国首相的职务。瑞典和英国深入和广泛的合作将继续。这对我们的公民、经济和安全都很重要。”

不幸的是，用户名@liztruss自2009年来，属于一名叫丽兹·特鲁塞尔（Liz Trussell）的用户。然而，特鲁塞尔表现出了敏捷的机智，她打趣说：“期待着不久之后的访问！”，并建议安德松“准备好肉丸子”。

布莱顿的绿党议员卢卡斯（Caroline Lucas）在推特上嘲讽@LizTruss说，她“仍然不明白”，“她作为一个右翼思想家进行竞选，并将以这种方式执政--这对我们所有人都是一场灾难”。

瑞典首相安德松后来删除了她的推文，但卢卡斯为她的混乱道歉。

卢卡斯说：“抱歉，我之前关于#保守党领导力#的推文应该是发给@trussliz的--而不是发给@Liz Trussell的--虽然坦白说，她可能会做得更好。”

一名署名@thsoulis的用户呼吁让特鲁塞尔成为新的首相，并呼吁英女王接见。特鲁塞尔回复说：“是!!!!!!我和Liz女王肯定是好朋友。”