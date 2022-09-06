会计师事务所安永 本周料批准分拆业务

（早报讯）国际四大会计师事务所之一，安永（Ernst & Young）的领导人，预料会在本星期批准分拆旗下的审计和咨询业务，为这家会计行20多年来展开最大的重组计划踏出第一步。

根据《华尔街日报》报道，知情人士还说，这家会计巨头的全球执行委员会已经在刚过的美国劳动节（9月5日）召开会议，为全球分拆计划做最后修订。这个委员会预料会在本星期较迟时候批准分拆计划。之后，安永旗下的大约1万3000名合作伙伴会对这项分拆进行投票。知情人士还说，这些合作伙伴平均每人会获得超过100万美元“奖金”。

针对这项分拆计划到底会对我国安永现有结构起着什么影响，安永在回答《联合早报》的询问时说：“有关分拆计划的讨论仍正在进行中。目前还没有决定是否进入下一阶段。”

不过，根据报道，以今年5月份的分拆计划版本，安永会把全球现有的450亿美元业务，划分为咨询业务和审计部分，比例是60对40，后者将保留安永品牌。

这家新的咨询公司预料会在拆分时，向公众出售其中的15％的股份，筹集约100亿美元的资金。新公司也会借贷170亿美元来帮助资助合作伙伴的支出。新咨询公司的合作伙伴预料会获得新公司的股份。

这项预计在明年年底进行的拆分，主要是让公司的账目审计业务，以及快速增长的科技、交易等咨询业务撮开，以避免任何可能的利益冲突。例如：目前如果安永处理零售巨头亚马逊（Amazon）账目审计工作，为了避免利益冲突，它就不能也着手争取亚马逊的各个交易咨询工作。但是业务分拆之后，安永就可以免去利益冲突，而同时争取这两方面的工作。