周二美市盘前攀升 重点谈科技巨头苹果新动态

今日重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（9月6日）攀升。美国股市连续跌了三个星期之后，整体的低价位吸引了买家进场吸购。在劳动节休市一天后，美国股市有望开市走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升28.50点或0.73％，报3952.80点；纳斯达克100指数期货起91.70点或0.76％，报12190.10点；道琼斯指数期货则起212.10点，报31530.50点。

美国股市上星期五以下跌收盘。美国就业报告显示劳动力市场可能开始放缓，让股市在早盘有点作为。但是随后欧洲天然气危机曝光，让投资者极为担忧，股市也无力守住原本收复的失地。

标准与普尔500指数上星期五（2日）下跌42.59点，闭市报3924.26点。重量级的道琼斯指数则跌337.98点，闭市报31318.44点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.44％或176.18点，以12098.44点收市。

美国股市上星期五（2日）的交易淡静，交易所的总成交量是99亿5000万股，与过去20天的104亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

瑞银集团（UBS Group）终止与Wealthfront的14亿美元合并计划。瑞银股价在今晚盘前微升0.37美元，截稿时报15.89美元。

据《日经新闻》报道，亚马逊（Amazon）正在计划与中小型药店合作，开拓日本的处方药（prescription drug）市场。亚马逊股价在今晚盘前起1.27美元，截稿时报128.78美元。

市场盛传，特斯拉（Tesla）正在加拿大魁北克（Quebec）展开招聘人员行动，让人们纷纷议论，加拿大会是特斯拉下一个霸级工厂的所在地。特斯拉股价今晚盘前上升2.24美元，截稿时报272.45美元。

下文我们来看看科技巨头苹果（Apple）最近的新动态。今晚盘前该股起1.07美元，截稿时报156.88美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Signify Health、游戏驿站（GameStop）、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

截至2022年第二季度末，股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）总共持有8亿9500万股苹果股票，占公司股票投资组合的近43％。（路透社）

苹果（Apple）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

（早报讯）科技巨头苹果将在星期三（7日）举办年度iPhone发布活动。与2020年和2021年苹果举办的虚拟发布活动不同的是，今年的活动将会在苹果的库比蒂诺（Cupertino）总部举行，因此特别受到投资者的关注。

根据各方报道，苹果预计会在活动中推出四款新的iPhone、新的苹果手表，以及新的AirPods Pro。这些都是让投资者期待的。

就像股神巴菲特（Warren Buffett）曾经说的，苹果手机是他所知道的最好产品，而且iPhone是一种“粘性”非常高的产品，它可以让人们留在苹果的业务生态系统中。因此，许多投资者都期待着新iPhone继续带动苹果业绩和股价。

Wedbush分析师艾夫斯（Dan Ives）公开估计，全球约有24％的iPhone现有用户在过去三年半都没有更新他们的手机。因此，即使在现有的宏观经济逆风中，这也可能会是iPhone另一个大的产品周期的开始。别忘了，苹果在市场上占据主导地位，而且拥有超过10亿个活跃的iPhone用户。

不过，投资者不要期望看到会上发布新的iPad或Mac，因为苹果通常都是在每年的10月份的次要活动中，才会宣布这些产品的新消息。

在股价方面，苹果股价开年至今已经下跌14.39％。不过，在今年第一季和第二季度里，巴菲特都有进场吸购苹果股票。巴菲特的吸购行动也让投资者跟着对苹果有信心。

截至2022年第二季度末，股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）总共持有8亿9500万股苹果股票，占公司股票投资组合的近43％，占市值的22.5％，约占所有已发行的苹果股票的5.6％，仅次于指数股巨头Vanguard和贝莱德（BlackRock）。

总之，近期巴菲特的收购，以及星期三（7日）的iPhone发布活动都让苹果股票再次成为股市的焦点之一。

在Tipranks的27名分析师中，也有22名给予该股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是183.12美元。