联合国：索马里营养中心逾700名儿童死亡

（早报讯）连续五个雨季降水不足的非洲之角地区遭遇极端干旱，引发严重饥荒。索马里多地的营养补给中心，有超过700名儿童死亡。

联合国儿童基金会（UNICEF）驻索马里代表赛义德（Wafaa Saeed）星期二（9月6日）在新闻发布会上说：“今年1月至7月间，（索马里）全国据报有730名儿童在粮食和营养补给中心死亡。不过确切的人数还可能更多，因为有很多死例都没有呈报。”

这些营养补给中心专门接收严重急性营养不良，以及患有麻疹、霍乱和疟疾等疾病的儿童。中心的情况，实为索马里当前困境的缩影。

UNICEF驻摩加迪沙（Mogadishu）发言人钦亚马（Victor Chinyama）说：“我们不知道全貌，我遇到了很多家庭的孩子在前往中心的途中死去。”

UNICEF指出，儿童群体中暴发的疾病正在增加，近几个月，当地已出现约1万3000起疑似麻疹病例，其中78%是五岁以下儿童。

虽然救援索马里的资金在最近几周内有所增加，但援助官员认为这笔援助金来得太迟，称“我们还需要更多（援助）”。

联合国此前呼吁筹措14.6亿美元（约20.5亿新元）的援助金，现已筹得67%。

丹麦难民委员会索马里国家主任克劳福德（Audrey Crawford）说：“如果我们不迅速采取行动，我们将目睹儿童以难以想象的规模死亡。”

麻疹是由麻疹病毒传播引起的一种呼吸道传染病，冬春时节为高发季节，受影响的大多是儿童，症状包括发热、上呼吸道炎症、咳嗽、结膜炎等，病情严重可致死。