英国新内阁名单出炉 最重要四职位无白人男性

（早报讯）接受英国女王伊丽莎白二世任命的新首相特拉斯公布了政府新内阁成员名单。如外界所预测，新政府打破英国纪录，四个最主要的政府高官职位没有一个是白人男性。

彭博社报道，英国内阁四个最重要的职位是首相、财政部长、外交部长和内政部长。特拉斯星期二（9月6日）宣布，英国新财长为克沃滕（Kwasi Kwarteng）、外长克莱弗利（James Cleverly）、内政部长布雷弗曼（Suella Braverman）。

克沃滕是英国首位非裔财相，在约翰逊政府担任商业、能源和产业战略部长，是特拉斯最信得过的盟友。特拉斯已向选民承诺会减税和发展经济，也计划成立一个经济顾问委员会来帮助和指导她与财长。

克沃滕面临的是英国通货膨胀飙升和经济增长放缓的挑战。英国央行此前预测经济将连续五季度衰退，如果不对能源市场进行干预，通胀率估计最高将攀升至22%。

现年53岁克莱弗利是一名混血。他曾担任中东及北非事务国务部长、欧洲与北美事务国务部长。他过去一年来与特拉斯在外交事务方面密切合作，接任外长后，料将延续特拉斯力挺乌克兰并制裁俄罗斯的政策。

布雷弗曼则是一名女印度裔，是英国原总检察长。

英国史上第三位女首相

特拉斯是英国史上第三位女性首相。在击败苏纳克后，特拉斯将忠诚度和意识形态一致做为遴选官员的首要考虑因素。她在竞选党首时利用了党内右翼对前首相撒切尔夫人的偏爱，如今她对主要阁员的人员选择也反映出这点。

在保守党党魁决选中输给特拉斯的前财长苏纳克，已表明不会在特拉斯的内阁中任职。《卫报》报道，特拉斯也无意延揽他入阁。