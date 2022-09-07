拜登：若习近平出席G20峰会 确定将与他会面

（早报讯）美国总统拜登星期二（9月6日）说，若中国国家主席习近平决定出席11月的20国集团（G20）峰会，他“确定”将与习近平会面。

法新社报道，拜登在白宫告诉记者：“他（习近平）若出席，我确定会与他见面。”

自去年1月就任美国总统以来，拜登迄今未与习近平进行面对面会谈。美中两大国领袖的接触，仅限于电话和视讯通话。

台海局势升温，加上美中贸易争端未解决，使这两个全球最大经济体之间紧张关系升高。但是，两国首脑过去一年来因全球冠病疫情，以及习近平减少国际出访行程而无法会面。

今年8月，G20主席国印度尼西亚总统佐科称，习近平将出席在峇里岛举行的G20峰会，提高了拜登与习近平首度会面的可能性。在中美领导人最近一次于7月进行的通话期间，美国官员曾说，拜登和习近平决定“找到双方都同意的时间”会面。

让拜登两难的是，佐科宣布俄罗斯总统普京也将出席峰会。这意味着拜登如果出席G20峰会，他必须与美国欲孤立的领导人同场现身。

尽管美国官员已参加领导人峰会前的筹备会议，但拜登至今仍未表明是否会出席。白宫尚未确认拜登出访计划的细节。

在俄乌战争爆发后，拜登多次呼吁将俄罗斯逐出G20。美国官员一直在向印尼施压，要印尼撤回对普京的邀请。