周三美市盘前偏高 重点谈受挫的美国晶片公司英伟达

周三重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（9月7日）在波动不定的交易中稍微偏高。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起7.60点或0.19％，报3915.70点；纳斯达克100指数期货起25.00点或0.21％，报12036.30点；道琼斯指数期货则起51.70点，报31197.00点。

美国主要股指隔夜（星期二）收低。这是美国劳动节假期和暑假后的首个交易日。美国发布的服务业数据比预期中强劲，让投资者再次担心联储局会继续大幅加息以抑制通胀。

供应管理协会（Institute for Supply Management）的一项调查显示，在美国订单增长和就业强劲的带动下，美国服务业在8月份连续第二个月回升。供应瓶颈和价格压力双双都有所缓解。

标准与普尔500指数隔夜下跌16.07点，闭市报3908.19点。重量级的道琼斯指数则跌173.14点，闭市报31145.30点。以科技股为主的纳斯达克指数连续第七天下跌，这也是自2016年11月以来最长的连续跌势。该指数隔夜退低0.72％或87.13点，以12011.31点收市。

美国股市隔夜的交易较为活跃，交易所的总成交量是107亿1000万股，比过去20天的104亿6000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

中资电动车蔚来（NIO）星期三发布了比预期逊色的业绩报告，连带影响到其他中资电动车股票也跟着在盘前交易中下滑。蔚来今年第二季度的总营业额是102亿9240万人民币（约15亿3660万美元），同比增长21.8％，环比增长3.9％。星期三晚上盘前该股退低4.09％，截稿时报16.41美元。同行如小鹏（Xpeng）和理想（Li Auto）也分别在截稿时退低1.70％和1.29％。

市场目前盛传，同意与美国前总统特朗普的社交媒体公司合并的特殊目的收购公司（SPAC），即Digital World Acquisition Corp，未能获得足够的股东支持来延长多一年来完成合并交易。这个传言让Digital World Acquisition Corp股价隔夜猛挫11.44％。星期三晚上盘前该股继续退低1.23美元，截稿时报20.90美元。

在Bed Bath & Beyond首席财务官坠楼亡事件被裁定为自杀后，该公司继而让会计主管克罗森（Laura Crossen）成为临时首席财务官。Bed Bath & Beyond股价在隔夜下跌了18.42％。星期三晚上盘前该股继续退低0.10美元，截稿时报6.94美元。

星期三下文我们来看看美国晶片公司英伟达（Nvidia）最近的交易情况。星期三晚上盘前该股起0.29美元，截稿时报134.90美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Peloton Interactive、英伟达和美国银行（Bank of America）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

英伟达的股价原本就被大环境影响而一直在下滑，现在再加上美国政府对它的人工智能晶片发出的中国销售禁令，更让英伟达的股价雪上加霜。（路透社）

英伟达（Nvidia）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

（早报讯）美国晶片公司英伟达的股价上个星期猛挫，但是美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）似乎没有被该股疲软的走势吓倒，反而在上星期四和五，连续两天进场增持英伟达股。

凯西伍德旗下的方舟投资基金的每日交易披露报告显示，该基金在上星期四就买进超过29万股英伟达股，总值达4150万美元。上星期五则又再买进了总数达2万1026股英伟达股票，价值超过290万美元。

整体而言，市场分析师目前对英伟达股票的看法不一。不少分析师认为，8月31日美国政府对英伟达的人工智能晶片发出的中国销售禁令，在短期内会对英伟达业务和股价造成负面影响。

例如：Needham分析师吉尔（Rajvindra Gill）公开说，美国政府的立场给英伟达的业务带来了巨大的阻力。因此他将英伟达股票的目标价从原本的185美元下调至170美元。

但是市场里也有一批看起的分析师。他们认为，英伟达业务基础稳固，能够度过这次的风浪。而且这次的禁止令细节也还没有完全公布。

格柏川崎财富与投资管理（Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management）联合创始人兼首席执行官格伯（Ross Gerber）就说：“英伟达会没事的。他们的晶片和科技技术非常好。市场目前消极情绪似乎过头了。”

另外，美国商务部刚在两天前，公布了促进美国国内半导体制造业的500亿美元计划的细节，也给英伟达股价一定的支持。有关申请资金的详情将在2023年2月公布。市场人士普遍认为，这个新计划会对像英伟达、超微（Advanced Micro Devices）等晶片公司有利。

在Tipranks的31名分析师当中，有23名给予英伟达股“买进”的评级，八名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是209.60美元。