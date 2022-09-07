干散货运费短期内将持续走低

（早报讯）港口拥堵情况大幅改善和市场需求减少，干散货运费未来几个季度将持续走低。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）星期三（9月7日）发表的报告指出，港口拥堵程度大大降低，加上货物量减少，导致干散货运费大幅下降。但随着中国封控措施放宽和市场需求的增长，干散货船运业务有望在2023年底恢复。

虽然按照市场的季节性，运费通常在第三季见顶，但过去三个月，干散货船和集装箱运费却持续下跌。根据标普全球市场财智的最新展望，第二季可能已是今年的最高值。

报告说，反映全球海运繁荣程度的波罗的海干散货指数（Baltic Dry Index），预计在明年下降至平均1300点到1400点之间，同比降低20％到30％。指数有望在2024年恢复到平均1400点到1500点之间。

此外，国际海事组织（IMO）计划于明年实施的碳排放强度指标（carbon intensity indicator），将导致更高的滞期费（demurrage），以减少闲置时间并预防拥堵上行风险。短期内，运费大幅下降加上燃油价格走低，可能会影响货运速度。

文告还指出，中国大陆“清零”政策早于预期的改变，以及俄乌战争停火协议的达成，将是干散货运费的主要上行风险。另一方面，中国国内强劲的煤炭产量以及全球经济衰退导致的集装箱需求大幅下降，仍是中长期干散货运费的下行风险。

标普全球市场财智副总监李大进说，由于全球经济增长缓慢、中国房地产行业持续疲软以及港口拥堵问题已解决，短期内干散货运费将走低。不过，国际海事组织的新法规导致船舶供应有限，以及市场缺乏新的造船订单，将有助于干散货运费在2023年下半年和2024年恢复。

他还说，高通胀和消费疲软导致集装箱贸易需求增长放缓，使到第三季集装箱运费大幅下降。第三季贸易旺季结束后，部分散货将逐步采用集装箱运输，干散货运费将进一步承压。