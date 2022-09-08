加拿大警方逮捕连环杀人嫌犯 结束四天追捕行动

（早报讯）加拿大警方星期三（9月7日）逮捕了其中一名涉嫌周末在萨斯喀彻温省及周边地区持刀刺死10人的男子，结束了为期四天的追捕行动。

加拿大皇家骑警（RMCP）称，30岁的迈尔斯·桑德森（Myles Sanderson）在萨斯喀彻温省罗瑟恩（Rosthern）镇附近被拘捕，这一地点距离星期天（4日）发生杀戮的地区往西南方向约100公里。刺杀事件发生后的第二天，他的哥哥和被指控的同伙，即31岁的达米安·桑德森（Damien Sanderson）在詹姆士史密斯克里原住民居住区（James Smith Cree Nation）的一个草丛中被发现，警方怀疑是他杀。

加拿大皇家骑警在宣布逮捕的公报中说：“与此次调查相关的公共安全威胁已不再存在。”警方没有提供关于逮捕的进一步细节。

这起事件是加拿大现代史上最致命的袭击之一。警方早前说，一些受害者似乎是嫌犯的目标，而其他人则是随机袭击。当局没有提供袭击的动机。

袭击发生在詹姆士史密斯克里原住民居住区，这一保护区有大约3400人，以及距离省会里贾纳以北约320公里的韦尔登村（Weldon）。

加拿大皇家骑警在展开逮捕行动前发布了紧急警报指，一名相信携带着刀具的不知名人士，在罗瑟恩东部的瓦科镇（Wakaw）驾驶一辆被盗的小货车。警方在通告中说，他们认为这起事件与追捕迈尔斯有关。

警方说，他们正在调查迈尔斯是否杀死了他的哥哥。