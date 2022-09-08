伊拉克最高法院驳回解散议会诉讼

（早报讯）伊拉克联邦最高法院星期三（9月7日）宣布，驳回什叶派宗教领袖萨德尔领导的“萨德尔运动”提出的解散国民议会诉讼。

新华社报道，伊联邦最高法院当天发表声明说，宪法规定，解散议会不属于法院职责。议会如不能成功履行职责，可自行解散。

“萨德尔运动”早前以本届议会自2021年10月议会选举后一直未能选出新总统和组建新政府为由，向法院提起诉讼，要求解散议会。

根据伊拉克宪法，解散议会的提案必须由三分之一议员联署、或由总理经总统同意发起，并获得绝对多数议员投票支持才可通过。

去年10月，伊拉克举行新一届国民议会选举，“萨德尔运动”获得73个议席，成为议会最大党派。今年1月9日，新一届国民议会举行首次会议。伊拉克宪法规定，议会应在首次会议召开后30天内选出新总统，新任总统随后指派议会最大党团推出的人选出任新总理并在30天内提名内阁人选。自2月7日至今，因出席会议的议员人数未达法定人数等原因，总统选举被数次推迟。

6月12日，由于未能如愿组建多数派政府，“萨德尔运动”议员集体辞职。萨德尔之后在什叶派阵营中的对手所主导的政治团体成为议会最大党派，这一党派有意推选的新总理人选遭到萨德尔反对。从7月底开始，萨德尔的支持者在多个省份开展示威活动，抗议新总理候选人提名。