联合国警告：多重危机使九成国家发展受阻

（早报讯）联合国开发计划署星期四（9月8日）发布的一份报告警告说，全球有超过90%的国家受多重危机影响面临发展困境。报告呼吁国际社会高度重视困境的严重性，加强团结，重启发展，以确保人类和地球的未来和福祉。

新华社报道，这份《人类发展报告——不确定的时代，不稳定的生活:在不断变化的世界中塑造我们的未来》指出，世界正从一个危机走向另一个危机，深陷“四处灭火”的恶性循环当中。“如果不立即改弦易辙，世界将发生更多的贫困和不公正。”

人类发展已回落到2016年水平

报告说，过去两年，冠病疫情和乌克兰危机等接踵而至，并与各种社会、经济、气候变化以及两极分化问题相互作用，给数十亿人造成了“毁灭性的影响”。人类发展已经回落到2016年的水平，在实现可持续发展目标方面所取得的大部分成就已被逆转。

报告指出，这种逆转几乎成为一种普遍现象。超过90%的国家在2020年或2021年的人类发展指数得分下降，超过40%的国家连续两年下降。虽然一些国家开始恢复元气，但复苏是不平衡和局部的，这进一步扩大了人类发展中的不平等。拉丁美洲、加勒比、撒哈拉以南非洲和南亚遭受的打击尤为严重。

为制定新的发展路线，报告建议实施侧重投资的政策——从可再生能源到流行病防范，以及包括社会保障制度在内的各种保险体系——以使我们的社会为不确定性做好准备。