苹果发布新iPhone 股价起0.93%

（早报讯）科技巨头苹果（Apple）果然没有让粉丝失望，在星期三（9月7日）举办的年度iPhone发布活动会，推出了全新的iPhone 14和新款AirPods Pro耳机。不仅如此，更让许多粉丝和市场人士感到意外的是，iPhone竟然没有涨价。

在零件、劳工成本等通胀环境下，不少华尔街股市分析师之前都认为，苹果手机等产品的价格会趁着这次的发布会宣布上涨。但是从隔夜的情况来看，苹果似乎有意要守住现有iPhone系列产品的价格水平。

苹果今年9月的年度活动名为“Far Out”。与2020年和2021年苹果举办的虚拟发布活动不同的是，今年的活动是在苹果的库比蒂诺（Cupertino）总部举行，因此特别受到投资者的关注。

苹果在会上发布的第一项新产品是Apple Watch Series 8。它具有新的健康和安全功能，甚至包括排卵追踪和车祸检测。这款手表的起价是399美元（GPS款型）至499美元（Cellular款型）。预购已经开始，不过新手表会在9月16日问市。

另外还有Apple Watch Ultra。这个新款Ultra型号的表盘比其他Apple Watch更大，售价799美元，将于9月23日上市。

不过，隔夜的重头戏是许多苹果粉丝期待的iPhone 14和iPhone 14 Plus。iPhone 14起价是799美元，而iPhone 14 Plus起价则是899美元。iPhone 14 Pro的起价将继续保持在999美元，它将会在9月16日上市。

全球约24％iPhone用户 过去三年半没更换手机

Wedbush分析师艾夫斯（Dan Ives）就曾公开估计，全球约有24％的iPhone现有用户在过去三年半都没有更换他们的手机。因此，即使在现有的宏观经济逆风中，这也可能会是iPhone另一个大的产品周期的开始。别忘了，苹果在市场上占据主导地位，而且拥有超过10亿个活跃的iPhone用户。

新系列的苹果产品到底会对公司未来几个季度产生怎样的影响，虽然还是个未知数，但是至少苹果股价隔夜还是起了1.43美元或0.93%，闭市报155.96美元。

不过，与史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）当年在2007年1月推出第一代iPhone相比当然就逊色了。当时苹果股价一天就上涨8.3％。

在Tipranks的27名分析师中，有22名给予该股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是183.12美元。