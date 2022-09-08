韩向朝提议举行官方会谈 解决离散家属问题

（早报讯）韩国统一部长官权宁世星期四（9月8日）正式向朝鲜提议举行官方会谈，解决韩朝离散家属（失散亲人）问题。

权宁世当天上午在中央政府首尔办公楼以统一部长官的名义发表谈话，向朝鲜提议尽快举行韩朝官方会谈，从根本上解决离散家属问题。他说，应在“离散家属”这个词消失前解决这一问题，并动用一切可行的方法迅速制定根本性对策。

他希望能够尽快跟朝对口单位官员会面，开诚布公地讨论离散家庭探亲等人道主义问题，韩政府对会谈持开放态度，将会积极考虑朝对会谈具体日期、场地、议题和形式等意见。

据韩联社消息，暂时未知道朝是否接纳建议，因为平壤政府早前拒绝韩总统尹锡悦的新政府提供大规模援助，换取朝重回无核化的轨道。

这是韩现政府成立以来首次向朝方提议举行会谈解决离散家属问题。据官方统计，在世的在韩离散家属从2021年的4万7577人大幅锐减至今年8月的4万3746人，其中大多数为70岁以上的高龄人员。

离散家属是朝鲜半岛特有的名词，是上世纪50年代初朝鲜战争所留下的。2000年6月，朝鲜最高领导人金正日与韩国总统金大中实现了举世瞩目的南北首脑会谈，签署了《6·15宣言》，极大地缓和了朝鲜半岛局势，改善了南北关系，其中让离散家属不定期地会面团聚。但随后韩朝关系转差，自2018年起，就无再举办离散家属团聚活动。