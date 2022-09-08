莫迪国产化雄心阻碍进口 或致印度军备不足

（早报讯）知情人士透露，印度总理莫迪推动防卫系统国产化，可能使得面对中国和巴基斯坦持续威胁的印度难以应付。

彭博社引述印度三军多位要求匿名的官员说，印度的陆海空三军再也不能进口某些重要武器系统来替代陈旧的装备。这可能使印度到2026年严重短缺直升机，到2030年将短缺数百架战斗机。

上台后不久 就宣布“印度制造”政策

在2014年上台后不久，莫迪就宣布了他的“印度制造”政策，希望在印度生产从手机到喷气式飞机的各种产品，借以创造就业机会并减少外汇流出。但是，这个世界上最大的军事装备进口国至今仍然不能在国内生产足够武器来满足需求。

莫迪的计划是国产三成至六成的零部件，具体取决于军购的性质或采购国家。

照此发展，印度的军事准备水平将进一步减弱，它面临来自中国和巴基斯坦的威胁却加大了。在2020年发生致命冲突之后，中国军队和印度军队沿着喜马拉雅边境针锋相对地部署。一位知情人士说，特别是空军遭到削弱，就意味着印度需要多出一倍的地面部队，来遏制中国在边境上的侵犯。

印度尚不能生产诸如柴油动力潜艇和双引擎战斗机等复杂平台。从外国制造商购买战斗机的计划搁置，本土制造的单引擎战斗机的供应又跟不上，印度也没生产双引擎战斗机。

到2030年 或剩不到30个战斗机中队

空军的情况尤为严峻。到2030年，印度空军可能剩下不到30个战斗机中队，远低于军方认为充分保护边境所需的42个中队。

官员们表示，总部在班加罗尔的国有国防制造商印度斯坦航空有限公司每年只能生产八架“光辉”（Tejas）战斗机，也就是一个中队所需数量的一半。

直升机方面，一位官员说，军队去年建议国防部忽视莫迪的进口禁令，购买数十架急需的通用直升机。官员们表示，空军和陆军都在制定应急计划，并延长现有老化平台的寿命。

海军在使用国产设备方面也面临问题。潜艇舰队还依赖四十年前购买的数量有限的重型鱼雷。

莫迪的替代进口计划没有考虑到开发世界级武器系统需要数十亿美元的投资和多年研究的事实，新德里独立国防分析师拉胡尔·贝迪（Rahul Bedi）说：“国防方面的印度制造计划考虑不周……这是一个好口号，除此之外，目前还没有太多东西可以展示。”