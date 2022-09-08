印太经济框架首场会议召开 降低关税与否为最大看点

（早报讯）印太经济框架（IPEF）成员国的首次实体会议星期四（9月8日）在洛杉矶召开，白宫设想利用这个协定来对抗中国在亚太地区日益增强的影响力。

为期两天的会议由美国贸易代表戴琪和美国商务部长雷蒙多主持。这个由美国牵头的组织成员包括新加坡、日本、韩国、澳大利亚、印度、新西兰、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、文莱和斐济。这个框架协议覆盖了全球约40％的国内生产总值（GDP），参与者都是二十国集团（G20）成员。

此次会议是框架5月启动以来的首个部长级实体会议。会议预计就框架四大支柱——贸易、供应链、清洁能源、脱碳与基础设施、税务和反贪进行讨论，并发表联合声明，为启动正式谈判奠定基础。

彭博社报道，虽然该框架是自美国前总统特朗普于2017年退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）之后，美国在该地区的最重要经济参与活动，但现任总统拜登为之努力的这项新举措在细节上还很薄弱，预计不会像传统的自由贸易协定那样降低关税。

亚洲贸易中心执行董事埃尔姆斯（Deborah Elms）在谈到该框架时说：“目前，基本上还是谨慎乐观和持续的不确定性……希望过了洛杉矶这两天的活动后，对于我们现在谈论的是什么能有更好的认识。有哪些指标？我们须做些什么，会得到什么？”

会议可能取得进展的一点是应对气候变化方面的努力，特别是因为拜登和国会民主党人筹划的3700亿美元（5218亿1100万新元）绿色能源开发计划最近获得资金。